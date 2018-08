Castel del Giudice | artisti di strada da tutto il mondo con il Buskers Festival

Castelvetrano - controlli della Polizia a b&b e strutture ricettive. Sei denunciati : Nel corso delle ultime settimane personale del Commissariato di Polizia di Castelvetrano ha intrapreso un capillare controllo delle strutture ricettive presenti nel Comune di Castelvetrano - Selinunte,...

Roma - colpo milionario a casa del conte Gargallo di Castel Lentini - : L'avvocato della Corte di Cassazione era in vacanza, a scoprire il furto è stata la donna di servizio. Smurata la cassaforte e rubati orologi e gioielli

Parte stasera la Settimana del Commercio a Castelnuovo : Negozi aperti, dunque, fino alla mezzanotte, e perché no anche oltre, con spettacoli dislocati in tutto il centro storico. La prima serata si aprirà ufficialmente alle 21,30 in piazza Umberto con il ...

Castelfiorentino - nel cortile dell'ex carcere 'un'ora d'aria' e di teatro : Organizzata dall'associazione "teatroCastello" in collaborazione con l'associazione "All'Ombra di Membrino" e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la rassegna contempla quattro spettacoli , ...

Crema - rapina a portavalori : presi 2 malviventi/ Ultime notizie Castelleone : terzo membro della banda in fuga : Crema, rapina a portavalori: presi due malviventi, si cerca un terzo membro della banda ancora in fuga. Carabinieri in azione a Castelleone dove è avvenuta la cattura.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:13:00 GMT)

"Teatro in Piazza". Due commedie brillanti all'ombra del Castello di Alviano : Dicono gli autori "in questo mondo in cui esiste già una risposta a tutto, la domanda ve la facciamo noi: ce semo o ce famo? Se volete provare a rispondere, beh… vi aspettiamo!". Pubblicità

"Casteldelgiudice Buskers Festival" - la magia degli artisti di strada : ... tra la piazza principale del paese e il suggestivo borgo dalle casette in pietra di Borgotufi, ci saranno gli spettacoli degli artisti. Tra gli altri eventi, da segnalare la mostra fotografica ...

Decolla l'estate degli eventi a Castel del Giudice : Dalle 20.00 tra la piazza principale del paese e il suggestivo borgo dalle casette in pietra di Borgotufi ci saranno gli spettacoli degli artisti , che metteranno in scena performance e peripezie al ...

Formento Restauri di Finale Ligure scelta per il restauro del Castello di Ivrea : Un altro importante traguardo è stato conquistato da Formento Restauri , azienda specializzata nel restauro in quota con sede nella zona industriale sulla strada per Calice Ligure e Perti, a ...

A Castelbuono torna il festival della musica indie con i mitici Jesus e Mary Chain : PALERMO - Sono ventidue. Probabilmente una scommessa tra amici, tramutatasi in una delle migliori realtà del territorio siciliano. La ventiduesima edizione del "Ypsigrock" di Castelbuono, raccoglie ...

Terremoto : al via la raccolta della lenticchia Castelluccio di Norcia : Buone nuove a Castelluccio di Norcia: è iniziata la raccolta della lenticchia. Da qualche giorno gli agricoltori del Pian Grande hanno avviato la falciatura degli oltre 500 ettari seminati. “Si prevede un buon raccolto grazie a una stagione particolarmente piovosa che ha agevolato la nascita e la maturazione del prodotto”, ha detto all’ANSA, il portavoce Gianni Coccia. “Facendo una stima del raccolto – ha spiegato ...