Cassazione | Non informare il dipendente straniero sui rischi che corre sul posto di

Roberto Straccia - non fu omicidio : la Cassazione archivia l'inchiesta : Il caso della morte di Roberto Straccia è chiuso: non fu omicidio e non ci sono elementi per riaprire l'indagine già più volte archiviata. A scrivere la parola fine è la Cassazione, che ha respinto il ...

Cassazione tutela i clandestini : "Chiede asilo? Non va espulso" : C'è una sentenza della Cassazione che farà discutere e avrà ripercussioni importanti in materia di immigrazione. Il principio in base al quale 'il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel ...

Non c’è legame tra vaccini e autismo : la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia : La Corte suprema di Cassazione ha negato un indennizzo richiesto da un padre, convinto che il figlio fosse diventato autistico dopo la somministrazione del vaccino Cinquerix (contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano) e del vaccino Engerix B (contro l’epatite di tipo b).-- I fatti risalgono al 2001 e l’uomo ha agito contro il ministero della Salute e contro la regione Campania, appellandosi alla legge 210 del ...

Giovanni Brusca - no domiciliari/ Killer di Falcone sciolse bimbo in acido. Cassazione “Collaborare non basta" : Giovanni Brusca, domiciliari negati, la Cassazione: “Collaborare non basta”. Rimane in carcere l’assassino di Giovanni Falcone, che sconterà una pena fino al 2022(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:56:00 GMT)

Cassazione - legittima difesa solo se è extrema ratio. "Non vale se puoi allontanarti dalla minaccia" : La legittima difesa "non è invocabile da parte di colui che accetti una sfida oppure reagisca a una situazione di pericolo volontariamente determinata" o alla quale "abbia concorso", nonostante la "possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore". Tradotto: se puoi scappare non puoi chiedere la scriminante. A metterlo nero su bianco è la Cassazione, con la conferma della condanna a Umberto ...

Perché la sentenza della Cassazione che non riconosce l'aggravante dell'alcol in uno stupro non è un "passo indietro di decenni" : Si dice che le sentenze non si discutono, si rispettano. Ma se si discutono, capita che non vengano lette. E' proprio il caso della sentenza 32462/18 della III Sezione penale della Cassazione sul caso di stupro da parte di due 50enni ai danni di una giovane donna in stato di ubriachezza. La decisione, depositata ieri, di non riconoscere l'aggravante per l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, rinviando la condanna degli stupratori in Appello ...