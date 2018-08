umbrianotizieweb

: Cascia, l’under 17 del Perugia calcio con i pastori di ‘Sa Paradura’ - Umbria_N_Web : Cascia, l’under 17 del Perugia calcio con i pastori di ‘Sa Paradura’ - umbriajournal_ : #Cascia, l’#under #17 del #perugia #calcio con i #pastori di ‘Sa Paradura’ - agenzia_avinews : Nell’ambito di #Cultura in Goal #KickOff , i ragazzi dell’Under 17 serie A e B dell’Ac Perugia Calcio hanno visitat… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) ... cooperativa promotrice del progetto " per far capire loro quanto l'agricoltura possa fare da traino all'economia locale, ma soprattutto per dimostrare come sia possibile rialzarsi anche dopo ...