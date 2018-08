Carta d’identità | Salvini | via dai moduli “genitore 1 e 2” | si torna a padre e madre

Carta d’identità - Salvini : basta “genitore 1” e “2” - si torna a padre e madre : Lo ha dichiarato in un’intervista alla testa cattolica Nuova bussola quotidiana, scagliandosi anche contro l’utero in affitto: «Orrori simili assolutamente no»

Milano. La Carta d’identità elettronica manda in pensione la professione : Quasi trentamila carte d’identità elettroniche emesse dagli sportelli dell’Anagrafe dal 1° giugno al 31 luglio. Numeri altissimi dovuti all’afflusso record

La Carta d’identità del ‘Bambino Gesù’ : Le vitamine dalla A alla Z : Roma – Nuovo numero di ‘A Scuola di Salute’ con le informazioni sui nutrienti indispensabili per l’organismo. L’importanza di un’alimentazione varia anche nello sport. Una carta d’identità delle vitamine. Cosa sono, a cosa servono e dove si trovano i nutrienti che alimentano il nostro organismo? Quali sono i rischi in caso di mancanza o eccesso? La mini-enciclopedia delle vitamine “dalla A alla…K” è stata messa a punto dagli esperti ...

“Finalmente”. Carta d’identità elettronica - cambia tutto : Una novità molto importante sul fronte della Carta d’identità e nello specifico per quanto riguarda quelle elettroniche, di cui molti italiani sono già in possesso e che si stanno via via diffondendo a quelle Cartacee (anche se si tratta di un processo che ha conosciuto diverse interruzioni). La notizia, arrivata proprio in queste ore e subito rimbalzata sui siti, è che una delle richieste mosse recentemente dai cittadini è stata ...

Carta d’identità elettronica - dal primo luglio prenotazioni solo dal sito del ministero : A partire da lunedì prossimo sarà possibile prenotare la richiesta di Carta d'identità elettronica solo tramite un'apposita sezione del sito del ministero degli Interni.Continua a leggere

Carta d’identità elettronica - avvio flop : Fallati i chip di oltre 300 mila documenti: allarme per chi deve espatriare. A Savona il Comune si prepara all’emergenza: in città 350 tessere da rifare