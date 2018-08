Carta d' identità | Salvini | ' Basta con genitore 1 e 2 | si torna a madre e padre'

Salvini e la Carta d’identità : «Via la dizione genitore 1 e 2 Si torna a madre e padre» Genitori gay in Italia : il grafico : Il ministro dell’Interno: «Utero in affitto e orrori simili assolutamente no». E propone un incentivo alla natalità

