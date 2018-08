Cari sacerdoti | parlateci di Dio anziché di politica

Blastingnews

: 511 - 2 maggio 1992 Cari figli, SONO LA MADRE e la Regina dei sacerdoti. Questa sera... - angueramessaggi : 511 - 2 maggio 1992 Cari figli, SONO LA MADRE e la Regina dei sacerdoti. Questa sera... - giuliinasol : @Pontifex_it Speriamo che anche i cari sacerdoti sostengano noi!!! - Mav_Ronin : Oh, miei cari figli, quanto piange il mio Cuore per le sofferenze che affronteranno fra breve i sacerdoti all’inter… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Sarebbe bello, o forse utopistico, che iiniziassero a parlaci di Dio, del significato della vita e della morte. Perché cosa siamo, noi umani, se non delle valigie in aeroporto, in attesa della chiamata? E sarebbe meraviglioso poter capire quanto immenso sia il Paradiso e quanto sconvolgente la dannazione eterna. Una dannazione che inizia qui, su questa terra. Laddove non vediamo il nostro prossimo, che inizia dal nostro familiare e vicino di casa. Il paradiso può iniziare su questa terra Ma il paradiso può iniziare già su questa terra. Sfatando il tabù della morte, aprendoci al messaggio più autentico del Vangelo. Aprendoci alla speranza autentica, quella che parla di un corpo che marcisce e di un'anima immortale, che vive in eterno. Una separazione fisica che non intacca quella spirituale. Anzi, ci apre ad una prospettiva innovativa, come l'idea di poter risorgere. Concetti ...