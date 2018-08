Capri | turista francese denuncia di essere stata drogata e violentata in un hotel di lusso

Blastingnews

: Stuprata dopo un cocktail di alcool e droga a Capri. La denuncia di una turista francese - #Stuprata #cocktail… - zazoomnews : Stuprata dopo un cocktail di alcool e droga a Capri. La denuncia di una turista francese - #Stuprata #cocktail… - AmedeoRossi8 : RT @HuffPostItalia: 'Stuprata dopo un cocktail di alcool e droga a Capri'. La denuncia di una turista francese - farro50farro : Capri, turista francese drogata e violentata in un albergo di lusso - Secolo d'Italia -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Sarebbe accaduto ain una notte d'estate, nella suite didi un albergo dell'isola azzurra. Una manager di un'azienda di alta moda, nazionalità, 33 anni di età, da diversi anni fedele habitué della 'perla del Tirreno', hato alla polizia divittima di violenza sessuale dopo. Il tutto, pertanto, accaduto una ventina di giorni fa, nel mese di luglio, in una struttura alberghiera di(Napoli), dove la donna si trovava in vacanza. L'autore della violenza sarebbe unamericano. L'uomo, in base a quanto apprendiamo da alcune indiscrezioni di stampa, avrebbe approfittato dalladopo averle offerto ospitalità per la notte nella sua camera d'albergo. La donna, infatti, era in vacanza sull'isola assieme ad un'amica - conoscente dell'americano - con la quale aveva affittato un'appartamento per le ferie a ...