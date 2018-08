Capri | stuprata nella suite di un hotel di lusso manager dell' alta moda francese

ilgiornale

: 'Stuprata dopo un cocktail di alcool e droga a Capri'. La denuncia di una turista francese - HuffPostItalia : 'Stuprata dopo un cocktail di alcool e droga a Capri'. La denuncia di una turista francese - spettacolo_fp : L'orrore nel magico scenario si Capri. Stuprata una manager dell'alta moda: - drya_fly : RT @globalistIT: #Stupro Una vicenda terribile che ricorda quella accaduta a Sorrento, sempre in un grande albergo -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Era in unadi undi. La donna che ha denunciato la violenza sessuale, secondo quanto scrive Il Mattino, è una. Ha 33 anni e in commissariato ha messo a verbale che un uomo, cittadino americano, l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà. I fatti risalgono a venti giorni fa ma solo oggi è trapelata la notizia. L'americano accusatoo stupro è già tornato in patria ma, stando a quanto riporta il quotidiano locale, la polizia avrebbe già trovato dei riscontri sul raccontoa donna. Per vincerne le difese l'uomo avrebbe drogato lacon la polverinao stupro.La 33enne, come da prassi, è stata sottoposta alle analisi mediche per confermare l'avvenuto stupro. A coordinare l'inchiesta è il sostituto procuratore Barbara Aprea. Carabinieri e polizia hanno già acquisito le immaginie telecamere di ...