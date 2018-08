Caos ripescaggi serie B | Catania in conferenza stampa con i club interessati

Serie B nel Caos - clamorosa decisione in arrivo : blocco dei ripescaggi? : caos RIPESCAGGI Serie B- Una notizia clamorosa arriva dalla Serie B. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, ha scritto su Twitter che la Lega B ha deciso di bloccare i ripescaggi e far partire il campionato a 19 squadre. Mauro Balata presidente della Lega B, ha chiarito: “abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere ...

Caos Serie B e Serie C : i campionati fatti dai tribunali tra ripescaggi e penalizzazioni rischiano lo slittamento o la sospensione [DETTAGLI] : E’ un Caos infernale la composizione dei campionati per la stagione 2018-2019. Il futuro dei campionati è incerto tra tribunali, sentenze, penalizzazioni e ripescaggi. In Serie B dopo Cesena e Bari, è stato estromesso dal torneo cadetto anche l’Avellino, ma proprio ieri gli irpini hanno comunicato che si affideranno al Consiglio di Stato, tentando di fatto l’ultima carta per non perdere la categoria. I posti liberi nei ...

Scandalo nel calcio italiano - Caos penalizzazioni e ripescaggi : “brutta pagina per lo sport - porteremo la vicenda all’attenzione dell’Europa” : “La decisione del TFN di fissare l’udienza per il caso Chievo Verona per il 12 settembre, rappresenta l’ennesima pagina negativa del calcio italiano. A parti inverse il Crotone sarebbe retrocesso e il Chievo avrebbe preso il suo posto. Il pugno di ferro usato verso Avellino e Bari, la pervicacia con cui si difendono le posizione del Chievo a danno del Crotone, danno l’idea di una lega sempre più nordista. porteremo il ...

Caos ripescaggi : Serie C a rischio - ricorso di una squadra [DETTAGLI] : ripescaggi Serie C- Il Como ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la delibera con cui il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha respinto la domanda di ripescaggio del club nel campionato di Serie C 2018/2019. Il Como chiede “in via principale, di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza dei provvedimenti impugnati” e “per ...

Dai ripescaggi al rinvio della prima giornata : Serie C sempre più nel Caos : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , infatti, Imolese, Cavese e Juventus B sono sicure di poter entrare ufficialmente nel tabellone della prossima Serie C in virtù del fatto che le ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - è Caos : la situazione sembra delineata ma l’appello della Figc può portare ribaltoni [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B E Serie C – Sono ore caldissime per quanto riguarda la composizioni dei prossimi campionati di Serie B e Serie C, tiene banco la questione Ripescaggi. Nella giornata di ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato l’esclusione dal campionato dell’Avellino (adesso prepara il ricorso al Tar), si liberano tre posti dunque nel torneo cadetto dopo i forfait anche di Bari e Cesena. Oggi è prevista la ...

Serie B - è Caos ripescaggi : la Lega di B proclama campionato a 20 squadre. E la Figc? : Con una nota inviata alla Figc, alla Covisoc e alle società che hanno chiesto il ripescaggio, la Lega di Serie B ribadisce con fermezza la propria posizione: i l prossimo anno nella Serie cadetta ...

Ripescaggi Serie B - ecco le richieste : situazione delineata nel campionato cadetto - in Serie C è Caos : Ripescaggi Serie B – E’ una situazione caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, in particolar per quanto riguarda i Ripescaggi per la prossima stagione. Forfait certo di Cesena e Bari, quasi fuori anche l’Avellino che attende la decisione dopo il ricorso presentato. Bben 6 i club che hanno presentato richiesta di Ripescaggio: Catania, Novara, Siena, Ternana, Pro Vercelli, Entella. Queste le squadre pronte ...

Serie B e Serie C - ecco i 10 ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il Caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...

Serie B : Caos ripescaggi - la Figc alle prese con la graduatoria : In Serie B, le ultime vicende legate alle mancate iscrizioni di Bari e Cesena, nonché la situazione finanziaria traballante dell’Avellino, ha fatto scattare il complicato meccanismo [VIDEO] federale che prevede la possibilita' di ripescare alcuni club, in base ad una graduatoria che tiene conto di più fattori, come elementi imprescindibili, per essere riammessi al campionato cadetto. Mai, come quest’anno, si è assistito ad una vera e propria ...

Ripescaggi e retrocessioni - Serie A nel Caos : il Crotone intanto si “espone” : Ripescaggi e retrocessioni, in Serie A sarà un’estate caldissima, con il Crotone che spera di tornare nel massimo campionato italiano Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, crede fermamente nella possibilità di un Ripescaggio per il club calabrese. Interpellato da Skysport, il patron ha dichiarato d’aver fiducia nel Ripescaggio dato il caos legato a Parma e Chievo Verona in Serie A: “Mercato? A dire la verità abbiamo ...

Caos Chievo - richiesta shock della Procura : retrocessione vicina - ecco il club pronto al ripescaggio : Sono ore caldissime per il campionato di Serie A, dopo la richiesta della Procura di retrocessione nei confronti del Parma, arriva anche quella nei confronti dei Chievo. Nel mirino sono finite le plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, si tratta di ben 30 calciatori il cui valore è stato ‘gonfiato’, il Procuratore federale Pecoraro ha chiesto per i gialloblu, la penalizzazione di 15 punti da scontare nella stagione ...

Serie A e Serie B nel Caos : ecco i criteri per i possibili ripescaggi : Mentre il mondo del calcio continua a celebrare la vittoria della Francia in Coppa del Mondo, i tifosi italiani pensano ad altro. Non solo al calciomercato, ma anche a quanto sta succedendo tra Serie ...