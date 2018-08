Caos campionati | rischio blocco | il collegio di garanzia sospende la decisione sui

Caos Serie B e Serie C : i campionati fatti dai tribunali tra ripescaggi e penalizzazioni rischiano lo slittamento o la sospensione [DETTAGLI] : E’ un Caos infernale la composizione dei campionati per la stagione 2018-2019. Il futuro dei campionati è incerto tra tribunali , sentenze, penalizzazioni e ripescaggi . In Serie B dopo Cesena e Bari, è stato estromesso dal torneo cadetto anche l’Avellino, ma proprio ieri gli irpini hanno comunicato che si affideranno al Consiglio di Stato, tentando di fatto l’ultima carta per non perdere la categoria. I posti liberi nei ...

Serie B e Serie C nel Caos - campionati a rischio rinvio : gli ultimi aggiornamenti : Serie B e Serie C nel caos, sono ore caldissime in vista dei prossimi campionati. Nella giornata di ieri è arrivata la decisione sul ricorso presentato dalla Figc che è stato rigettato, festeggiano Novara e Catania che si ritrovano in Serie B, situazione delineata, da chiarire solo il caso Avellino che prepara il ricorso al Tar, in caso di esclusione definitiva la squadra ripescata sarà il Siena. In Serie C 7 posti liberi ma non si ...