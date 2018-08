Canada | quattro morti in una sparatoria

ilgiornale

: #UltimOra Sparatoria in Canada, almeno quattro morti. #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Sparatoria in Canada, almeno quattro morti. #canale50 - ApocalisseLaica : Canada: sparatoria a Fredericton, almeno quattro i morti : È di almeno quattro morti il bilancio di una sparatoria… - LaPresse_news : Canada, sparatoria a New Brunswick: almeno quattro morti -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Almenopersone sono morte in unanella città di Fredericton, capoluogo della provincia del Nuovo Brunswick, nelorientale.A riferirlo è la Bbc. La polizia ha esortato i residenti della zona di Brookside Drive di "restare nelle case con le porte chiuse a chiave per la loro sicurezza". "Forniremo più dettagli appena possibile", hanno aggiunto le forze dell'ordine con un messaggio su Twitter.Le notizie sono in fase di aggiornamento. E la polizia riferisce che ci sono state "molteplici vittime". Laè avvenuta in una zona residenziale, a Brookside Drive. Un giornalista di New Brunswick ha riferito checolpi sono stati uditi intorno alle 8.20 del mattino. We are asking people to avoid the area of Brookside Drive this morning due to an ongoing incident. We will provide more details as soon as we can.- Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 agosto ...