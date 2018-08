Canada | due agenti tra le vittime

Sparatoria in Canada : 4 morti a Fredericton/ Ultime notizie - uccisi due poliziotti : "Cessato allarme" : Sparatoria in Canada: 4 morti a Fredericton. Ultime notizie, la polizia: “Non uscite dalle vostre abitazioni”. Nuovo scontro a fuoco verificatosi nelle scorse ore in Nord America(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:48:00 GMT)

Due PEUGEOT 208 WRX Evo sul podio in Canada : Il Team PEUGEOT Total ha conquistato un duplice podio con le due PEUGEOT 208 WRX Evo questo weekend in Canada, nella settima manche del Campionato del Mondo FIA di Rallycross, con il 2° e il 3° posto di Timmy Hansen e Sébastien Loeb. Questo risultato convincente, frutto di un incessante lavoro di squadra, aumenta il […] L'articolo Due PEUGEOT 208 WRX Evo sul podio in Canada sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

ARABIA SAUDITA ESPELLE AMBASCIATORE DEL Canada/ Congelati i rapporti tra i due Paesi : ARABIA SAUDITA ESPELLE AMBASCIATORE del CANADA: ultime notizie, ritorsione per le "interferenze" riconducibili alle critiche per gli arresti di attivisti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Incendi in Portogallo : in partenza due Canadair italiani : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha disposto l’invio in Portogallo di due Canadair CL 415 italiani per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio Incendi nel Paese. I velivoli sono stati attivati da Bruxelles su richiesta del Governo portoghese nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Continua dunque l’impegno ...

Incendi Grecia : la Croazia offre l’aiuto con due Canadair : La Croazia ha messo a disposizione alla Grecia due Canadair per lo spegnimento dei devastanti Incendi scoppiati nelle vicinanze di Atene. Il ministro della Difesa croato, Damir Krsticevic, ha detto oggi che i de Canadair sono in stand-by e pronti a partire in qualsiasi momento. Anche in passato la Croazia ha dato assistenza alla Grecia in spegnimenti di Incendiestivi. L'articolo Incendi Grecia: la Croazia offre l’aiuto con due Canadair ...

Incendi Grecia : in partenza due Canadair italiani : Due Canadair dei vigili del fuoco italiani sono in partenza per la Grecia. Secondo quanto si apprende, le autorità di Atene hanno richiesto l’aiuto. I due velivoli dovrebbero decollare dall’Italia nelle prossime ore per essere operativi in Grecia nella giornata di domani. L'articolo Incendi Grecia: in partenza due Canadair italiani sembra essere il primo su Meteo Web.

Canada - spari in strada a Toronto : due vittime e 14 feriti - morto l’attentatore : Canada, spari in strada a Toronto: due vittime e 14 feriti, morto l’attentatore Canada, spari in strada a Toronto: due vittime e 14 feriti, morto l’attentatore Continua a leggere L'articolo Canada, spari in strada a Toronto: due vittime e 14 feriti, morto l’attentatore proviene da NewsGo.

Incendi in Svezia : in partenza due Canadair italiani : Una nuova richiesta di intervento è stata inviata a Bruxelles da parte del Governo svedese per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio Incendi nel Paese, dopo le giornate critiche nella prima metà di giugno che già avevano visto equipaggi italiani impegnati nell’area di Stoccolma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha quindi disposto ...