California | incendi vicino Los Angeles | stato d’emergenza FOTO

Usa : progressi contro gli incendi in California - ma rimane l’insidia caldo e vento : Migliaia di vigili del fuoco, supportati dall’esercito e da equipaggi provenienti da Australia e Nuova Zelanda, hanno compiuto progressi nel cercare di domare il più grande incendi o mai registrato in California , anche se le previsioni meteo per il resto della settimana non sono incoraggianti. Quasi 20 focali principali hanno devastato il vasto Stato occidentale nelle ultime due settimane, alimentati da forti venti e temperature soffocanti. ...

Usa - California nella morsa del più grande incendio nella storia dello Stato : due morti e 115mila ettari bruciati : Un vero e proprio inferno di fuoco sta mettendo in ginocchio la California. Dal 27 luglio scorso lo Stato americano non ha tregua e le fiamme non accennano a placarsi. Stanno divorando un’area sempre più estesa, ormai pari a 1.145,26 chilometri quadrati: una superficie maggiore di quella di New York e quasi pari a quella di Los Angeles. E la situazione non accenna a migliorare a causa dei venti forti e delle elevate temperature. ...