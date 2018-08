Calciomercato Villarreal | presentazione magica per il ritorno di Cazorla VIDEO

Calciomercato Fiorentina - cercasi attaccante : c'è Sansone del Villarreal : FIRENZE - Pantaleo Corvino sta provando a regalare a Stefano Pioli un terzo attaccante per la Fiorentina della prossima stagione: l'importante è che arrivi a titolo temporaneo, possa essere misurato ...

Calciomercato Napoli : Raul Albiol verso il Villarreal : L’esperto Raul Albiol si prepara a salutare Napoli per fare ritorno in Spagna, la sua terra d’origine. Secondo Mundo deportivo, il ‘Sottomarino giallo’ è disposto a versare i 6 milioni della clausola rescissoria fissata dal club di Aurelio De Laurentiis per il cartellino del difensore. Albiol dovrebbe firmare un contratto per le prossime due stagioni con il Villarreal, dopo essere stato in predicato di seguire Maurizio ...

Calciomercato Inter - sondaggio per Sansone del Villarreal : Un nome nuovo per gli esterni d'attacco per l'Inter. Italiano, da due anni all'estero: è Nicola Sansone, al Villarreal dal 2016 e un profilo Interessante per i dirigenti nerazzurri anche per la ...

Calciomercato Milan - per il ruolo di esterno si pensa a Castillejo del Villarreal : Sesto posto nell'ultimo campionato e qualificazione alla fase a gironi dell'Europa League, il Milan ha un'intera estate a disposizione per pianificare la prossima stagione a differenza di quanto ...