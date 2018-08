Calciomercato | nel futuro di Simone Zaza un ritorno a Torino Sponda granata

Calciomercato Bologna - Tonelli colpo last minute : Bologna - Un difensore, l'ultimo pezzettino che manca a Pippo Inzaghi per essere al completo. Il diesse Riccardo Bigon e Marco Di Vaio, il club manager, lo stanno cercando. Ma la rosa di nomi è sempre ...

Calciomercato Empoli - colpo in entrata per i toscani : in arrivo Antonelli dal Milan : Il club toscano ha definito con il Milan l’arrivo di Luca Antonelli, che firmerà un contratto triennale nelle prossime ore L’Empoli ha il suo nuovo esterno di difesa, si tratta di Luca Antonelli per il quale è stato raggiunto l’accordo con il Milan. Il giocatore ha accettato l’offerta del club toscano e, nelle prossime ore, firmerà il nuovo contratto che lo legherà alla società del presidente Corsi per i prossimi ...

Calciomercato Inter - che schiaffo del Real Madrid : ecco l’ultima trovata dei blancos nel caso Modric [FOTO] : Il club di Florentino Perez ha scelto Luka Modric come testimonial della terza maglia color corallo, una foto che comunque pare essere precedente alla situazione attuale Continua a tenere banco la situazione Modric, diventata ormai una guerra di nervi tra l’Inter e il Real Madrid. Il club nerazzurro attende il confronto tra il croato e Florentino Perez, puntando sulla volontà del giocatore di lasciare la Casa Blanca. Di tutta ...

Calciomercato Inter – Trattativa pazzesca con il Monaco : Baldè Keita nel mirino - sacrificato Candreva : L’Inter punta forte su un esterno d’attacco e avrebbe individuato in Baldè Keita il profilo giusto per completare il reparto offensivo: nell’offerta da presentare al Monaco ci sarà il cartellino di Candreva Mentre la Juventus si candida a regina del mercato, le altre big della Serie A non restano di certo a guardare. Fra i tanti movimenti dei top club del calcio italiano, l’Inter sembra potersi (e volersi) candidare ...

Calciomercato Lecce : Petriccione approda nel Salento : Un nuovo centrocampista nello scacchiere di Fabio Liverani. E’ arrivata oggi l’ufficialita’ dell’acquisto da parte del Lecce di Jacopo Petriccione (classe ’95), nell’ultima stagione nel FC Bari. Il centrocampista, originario di Gorizia (55 presenze e due reti in Serie B), ha sottoscritto con il club salentino un contratto triennale.L'articolo Calciomercato Lecce: Petriccione approda nel Salento sembra ...

Calciomercato Empoli - nel mirino Acquah e Silvestre : Empoli - L' Empoli stasera alle 20, 19 ore locali sfiderà lo Sporting per la settima edizione del Trofeo Cinco Violinos. Riflettori puntati sul centrocampista Leonardo Capezzi , alla prima con la ...

Calciomercato - da Bonucci a Higuaín : tutti gli affari nella storia sull'asse Juventus-Milan : ormai definitiva l'intesa tra Juventus e Milan per la maxi-operazione dell'estate , accordo totale che coinvolge ben tre giocatori sull'asse Milano-Torino. A sbloccare l'affare il prestito oneroso di ...

Calciomercato Cagliari - sempre più vicino l’arrivo di Tonelli : 1/7 Tonelli (Foto LaPresse/Gerardo Cafaro) ...

Calciomercato Fiorentina - la Juventus apre al prestito per Pjaca : Sturaro nell'affare : Uno spiraglio dopo giorni di chiusure, l'operazione Pjaca alla Fiorentina potrebbe davvero sbloccarsi. La Juventus infatti ha aperto al prestito con diritto di riscatto messo sul tavolo dalla ...

Calciomercato Sampdoria - ai dettagli l’arrivo del difensore Tonelli : 1/5 LaPresse/Massimo Paolone ...

Calciomercato Napoli - attesa Arias. Henrichs è nella lista : Napoli - Ancora no. Ancelotti dovrà ancora attendere per avere l'esterno double-face che il club azzurro aveva individuato in Youssouf Sabaly . Il problema al ginocchio del terzino senegalese è più ...

Calciomercato - il Milan alla caccia di un difensore - nel mirino Kjaer : Il buon Mondiale disputato da Simon Kjaer, capitano e difensore della Danimarca, non è passato inosservato per gli operatori di mercato. Il giocatore del Siviglia, anche per gli arrivi di Gnagnon e Sergi Gomez in Andalusia, ma soprattutto per l’avvento in panchina di Joaquin Caparros, può adesso decidere anche di cambiare maglia. Kjaer, che in Italia ha giocato con le maglie di Palermo e Roma, adesso viene accostato al Milan – ...