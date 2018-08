Calciomercato | Napoli su Tatarusanu | c' è il sì del giocatore

Calciomercato Napoli – Balotelli strizza l’occhio ai tifosi sui social : “chiedete a De Laurentiis se…” : Mario Balotelli strizza l’occhio al Napoli: ‘SuperMario’ risponde alle domande dei fan su Instagram su un suo possibile arrivo in maglia azzurra e tira in ballo De Laurentiis Fra i tanti nomi circolati per le big di Serie A, nessuna sembra essersi realmente interessata a Mario Balotelli. In rotta col Nizza, ‘SuperMario’ è alla costante ricerca di una sistemazione di livello, che gli permetta di giocare l’Europa e soprattutto mostrare le ...

Calciomercato Napoli - ufficiale l'arrivo di Malcuit : Nelle ultime ore l'accordo totale e la chiusura dell'operazione, poi, nella giornata di martedì, le visite mediche con il suo nuovo club a Villa Stuart. Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Kevin ...

Calciomercato Napoli - Belotti non arriverà e Cavani si allontana (RUMORS) : Continua il Calciomercato del Napoli alla ricerca di rinforzi per tentare di contrastare lo strapotere della Juventus. Al momento la priorita' è risolvere il problema del portiere visto che sia Meret che Karnezis non offrono totale sicurezza [VIDEO] al reparto difensivo. I partenopei sembrano essere in forte pressing su Ochoa, portiere dello Standard Liegi e della nazionale messicana, ma tra le due societa' manca ancora l'accordo riguardo alla ...

Calciomercato Napoli - non solo Ochoa : tentativo per Ospina. Malcuit firma per 4 anni con opzione per il 5° : Altro giro, altro obiettivo per la porta: il Napoli ha puntato David Ospina, numero uno dell'Arsenal. Un po' di dati: classe '88, gioca nei Gunners dal 2014 ed è il titolare della nazionale colombiana,...

Calciomercato Napoli - l'affare Ochoa resta in stand by : Napoli - Il Napoli ha scelto Guillerme Ochoa dello standard Liegi e il messicano ha scelto il Napoli, ma vi raccontiamo da giorni che l'ostacolo principale è la Champions League. Il club belga, ...

Calciomercato Napoli - giornata di visite mediche per Malcuit : Acconciatura stravagante, maglia con il numero 13 della stella NFL Odell Beckham Jr. stampato sopra e tanta voglia di cominciare una nuova avventura della propria carriera. Kevin Malcuit è arrivato in ...

Calciomercato Napoli : Ochoa piace ancora di più - dopo gli errori di Karnezis : La quiete dopo la disfatta. Il cinque a zero rimediato dal Liverpool fa poco male pensando che si tratta di una amichevole ma spingerà il Napoli a volersi rifare sin dall'impegno di martedì a San ...

Calciomercato 2018 - doppio colpo in arrivo : ma basta a questo Napoli? : Uno è praticamente definito, Malcuit, terzino destro del Lille. L'altro quasi, visto che in queste ore si sta stringendo anche per Ochoa, portiere messicano dello Standard Liegi. Due operazioni per ...

Calciomercato Napoli - preso Malcuit. Koulibaly rinnova 5 anni incontro per Ochoa : Il Napoli ha chiuso per Kevin Malcuit, affare fatto. E a confermarlo è stato lo stesso presidente azzurro su Sky Sport: "Arriva a titolo definitivo per 13 milioni". Il Napoli, dopo tanta ricerca in giro per l'Europa, ha finalmente il suo terzino destro. Veloce, giovane, un classe '91 di proprietà del Lille, ...

