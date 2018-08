Calciomercato Milan | nuova idea per l’attacco rossonero | primi contatti con lo Spartak

Calciomercato Milan - Suso incontra Leonardo e Maldini : le news LIVE : Che alla Roma interessi Suso non è un mistero, come testimonia l'incontro avvenuto giovedì tra il ds giallorosso Monchi e l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci. Monchi vorrebbe regalare a Di ...

Calciomercato Milan - Bakayoko non può bastare : MilanO - Con l'arrivo al Chelsea di Mateo Kovacic, che ieri si è ufficialmente presentato nel suo nuovo club, è sempre più evidente che il club inglese sia entrato nell'ordine di idee di vendere ...

Calciomercato Empoli - colpo in entrata per i toscani : in arrivo Antonelli dal Milan : Il club toscano ha definito con il Milan l’arrivo di Luca Antonelli, che firmerà un contratto triennale nelle prossime ore L’Empoli ha il suo nuovo esterno di difesa, si tratta di Luca Antonelli per il quale è stato raggiunto l’accordo con il Milan. Il giocatore ha accettato l’offerta del club toscano e, nelle prossime ore, firmerà il nuovo contratto che lo legherà alla società del presidente Corsi per i prossimi ...

Calciomercato Milan - ufficiale : Kalinic all'Atletico Madrid : MilanO - Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato "di aver ceduto a titolo definitivo all'Atletico Madrid il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Kalinic . La ...

Bakayoko potrebbe essere il prossimo colpo del nuovo Milan, il duo dirigenziale Leonardo-Maldini è pronto ad accelerare Il Milan sta lavorando alla formula giusta per portare il centrocampista del Chelsea Bakayoko in rossonero. Leonardo e Maldini vorrebbero trattare il calciatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30-35 milioni e nelle ultime ore sembra ci siano state accelerate significative in merito all'affare.

Calciomercato - Milan-Bakayoko : siamo ai dettagli : MILANO - Decisi passi avanti per l'acquisto di Tiemouè Bakayoko . Ieri a casa Milan, per incontrare Leonardo e Maldini già a loro agio nel ruolo condiviso, si sono infatti presentati sia il fratello-...

Milan alla ricerca di un esterno per completare il pacchetto offensivo: Draxler e Samu Castillejo accostati ai rossoneri, ma le operazioni appaiono molto complicate Mancano sempre meno giorni alla chiusura del Calciomercato e le squadre della Serie A devono sbrigarsi a concludere gli ultimi colpi per completare la rosa. Sistemato lo spot di punta centrale con l'arrivo di Higuain, il Milan è alla ricerca di un esterno sinistro per

Calciomercato Milan - giornata di incontri per Maldini e Leonardo. Primo allenamento con il gruppo per Higuain e Caldara : Intensa giornata di lavoro per Maldini e Leonardo, fianco a fianco tra Casa Milan e Milanello. Le due leggende rossonere si stanno dedicando ad intavolare una trattativa con il Chelsea per portare al ...

Calciomercato Milan - Bakayoko è più vicino : un profilo del francese : Un rendimento inferiore alle attese, che gli costa anche la convocazione per Russia 2018: il sogno di diventare campione del mondo - diventato realtà per i suoi compagni - svanisce, ma non quello di ...

Calciomercato Milan - incontro tra Leonardo e gli agenti di Bakayoko : le ultime : Il direttore tecnico del Milan ha incontrato gli agenti del centrocampista del Chelsea per trovare un accordo sull’ingaggio Il Milan prosegue la caccia al centrocampista da regalare a Rino Gattuso, completando così la rosa per la prossima stagione. Il nome in cima alla lista è quello di Tiemoué Bakayoko, giocatore di proprietà del Chelsea. C’è stato un incontro tra il fratello agente, l’intermediario Pastorello e ...

Calciomercato Milan - incontro in corso per Bakayoko del Chelsea : Il Milan vuole rinforzare il suo centrocampo e punta dritto su Bakayoko del Chelsea. Il 23enne francese è l'obiettivo numero uno e in queste ore ci sono stati nuovi contatti positivi tra le parti ...

Calciomercato 2018 - Modric e Bakayoko : Milano si riprende la scena : L'asse del mercato si è spostato su Milano, centro gravitazionale dell'ultima settimana. E anche oggi, con sponda Madrid, gli occhi sono puntati tutti su Inter e Milan. L'arrivo di Leonardo e l'...

Il Milan lavora sottotraccia per Milinkovic Savic della Lazio. Leonardo, come scrive "Il Messaggero", avrebbe fatto l'offerta per aggiudicarsi il campione laziale: 30 milioni di euro più Fabio Borini per il prestito e poi 70 milioni di euro per il diritto di riscatto. Lotito e Tare ci stanno pensando…

Calciomercato Milan - si punta tutto su Bakayoko : MilanO - Tanti nomi di centrocampisti avvicinati al Milan : ma pare che ora ci si focalizzi su Tiemoué Bakayoko , classe 1994, francese di origini ivoriane che gioca nel Chelsea . Un nome che ...