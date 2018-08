Calciomercato Juventus | Sturaro ceduto in prestito allo Sporting CP

Calciomercato Fiorentina - Pjaca : 'Ringrazio la Juventus' : FIRENZE - 'Una lunga trattativa, fin dall'inizio volevo venire qui e non vedo l'ora di cominciare' . Marko Pjaca si presenta così all'inizio della sua nuova avventura, con la maglia della Fiorentina : ...

Calciomercato : la Juventus tenta l’ultimo grande colpo - Marcelo ha detto “sì” ai bianconeri ed i tifosi sognano : Juventus Marcelo- Che il Real Madrid non se la passi bene è sotto gli occhi di tutti. Dopo la cessione del calciatore numero uno, Cristiano Ronaldo, i mal di pancia di Modric che vuole solo l’Inter, ecco un altro campione che mira di arrivare in Italia direzione Juventus. La pista non è chiusa e Marotta con Paratici stanno lavorando per concretizzare l’affare anche grazie alla “sponsorizzazione” di Ronaldo grande ...

Calciomercato Juventus - blitz segreto di Pjanic a Milano : ecco cosa si è deciso : Calciomercato Juventus- blitz a Milano di Miralem Pjanic nella giornata di ieri, di rientro dalla tournée della Juventus negli Stati Uniti. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in agenda c’era un appuntamento col suo nuovo entourage, capeggiato da Fahli Ramadani, per discutere del futuro del calciatore bosniaco, sempre più vicino a prolungare il suo rapporto con la Vecchia Signora, ma contemporaneamente nel mirino delle big di ...

Calciomercato Juventus - Sturaro : Fiorentina o Lazio : TORINO - Dopo Marko Pjaca , trasferitosi in prestito alla Fiorentina , il prossimo a lasciare la Juventus potrebbe essere Stefano Sturaro. Il 25enne jolly ligure è ancora fermo ai box per un problema ...

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

Calciomercato Verona - arriva Marrone dalla Juventus : c'è l'obbiglio di riscatto : Verona - Luca Marrone è ufficialmente un giocatore dell' Hellas Verona . Il jolly è stato ingaggiato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus . Il classe 1990 ha firmato un ...

Calciomercato Fiorentina : arriva Pjaca dalla Juventus : TORINO - Il Calciomercato della Fiorentina si infiamma grazie all'ok del trasferimento di Pjaca dalla Juventus . Una trattativa molto lunga e tanto attesa dai tifosi. E finalmente è fatta: 2 milioni ...

PAVEL NEDVED/ Calciomercato Juventus : "ci saranno altri acquisti". Spuntano Pogba e Milinkovic-Savic : PAVEL NEDVED, Calciomercato Juventus: “non è ancora finita”. I tifosi sognano grazie alle poche parole del vicepresidente, magari Pogba o Milinkovic Savic…(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:45:00 GMT)

Calciomercato Juventus-Bonucci : la giornata del suo ritorno in bianconero - fischi da qualche tifoso : 17.25 Bonucci arrivato alla Continassa Il neo difensore della Juventus è arrivato al centro sportivo bianconero per il primo allenamento coi suoi nuovi compagni, ma al momento di varcare i cancelli è ...

Calciomercato Juventus - Allegri : 'Scambio giusto - ma dispiace per Caldara. Bonucci? E' sempre lo stesso' : Sul campo gli impegni amichevoli nella toornée americana, ma a tenere banco in casa Juventus sono gli affari di Calciomercato. Ultime ore roventi per la società bianconera, che ha chiuso la maxi ...

Calciomercato Juventus - Allegri : 'Grazie Higuain. Dispiace per Caldara - Bonucci giocatore importante' : Sul campo gli impegni amichevoli nella toornée americana, ma a tenere banco in casa Juventus sono gli affari di Calciomercato. Ultime ore roventi per la società bianconera, che ha chiuso la maxi ...

Calciomercato - Gasperini : «Caldara? Era pronto per la Juventus...» : Gian Piero Gasperini ha commentato così lo scambio che vede protagonista il suo ex pilastro della difesa: "Caldara si era preparato tanto per andare alla Juve - dice a Sky Sport - ma alla fine va lo ...