Calciomercato | affari fatti e trattative a pochi giorni dallo stop

Calciomercato 2018 - Higuain e i suoi fratelli : gli affari non finiscono mai : E' un mercato che sembra non finire mai, pieno di colpi di scena. E ognuno al centro dell'attenzione, a turno. Come se fosse una vetrina, di quelle di altissima moda. Ora è il turno del Milan con il ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 2 luglio in DIRETTA : grandi affari all’orizzonte - vendite e acquisti nell’aria : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 2 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...