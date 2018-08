Calciomercato 2018 | come escono le big di Premier League

Il Calciomercato di Premier chiude : tutti i colpi della stagione 2018 : Il mercato inglese si chiude con i 20 club della Premier che fanno registrare un saldo negativo di oltre 900 milioni di euro. Tottenham a parte, le big si sono mosse tutte, spendendo cifre enormi. Ma ...

Calciomercato 2018 - Modric e Real Madrid : una strategia di "posizione" : un mind games, ormai quello fra Modric e il Real Madrid. Un braccio di ferro cerebrale a chi regge di più la pressione, a chi fa il primo passo o la prima mossa. Ed è inutile lanciarsi in previsioni. ...

Calciomercato 2018 - Modric-Inter : gli ultimi aggiornamenti. La giornata LIVE : L'Inter non molla la pista Luka Modric. Sarà decisivo l'incontro tra il croato e Florentino Perez, previsto per venerdì. Tutti gli aggiornamenti sul sogno di mercato nerazzurro in diretta--L'Inter continua a sognare il grande colpo Luka Modric. Nella giornata di mercoledì, oltre a scendere in campo per il primo allenamento a Valdebebas, il croato ha incontrato il numero due del Real, José Angel Sanchez. Il braccio destro di Florentino ha alzato ...

Calciomercato 2018 - Modric e Bakayoko : Milano si riprende la scena : L'asse del mercato si è spostato su Milano, centro gravitazionale dell'ultima settimana. E anche oggi, con sponda Madrid, gli occhi sono puntati tutti su Inter e Milan. L'arrivo di Leonardo e l'...

Calciomercato 2018 : tutte le trattative e news di oggi 6 agosto 2018 - : 07:45 Cerci, non c'è solo il Frosinone Cerci è a caccia di una nuova sfida sportiva. Attualmente svincolato, l' ex, tra le altre, di Torino e Atletico Madrid, è stato accostato a tanti club ma, al ...

Calciomercato 2018 - doppio colpo in arrivo : ma basta a questo Napoli? : Uno è praticamente definito, Malcuit, terzino destro del Lille. L'altro quasi, visto che in queste ore si sta stringendo anche per Ochoa, portiere messicano dello Standard Liegi. Due operazioni per ...

Calciomercato 2018 - Higuain e i suoi fratelli : gli affari non finiscono mai : E' un mercato che sembra non finire mai, pieno di colpi di scena. E ognuno al centro dell'attenzione, a turno. Come se fosse una vetrina, di quelle di altissima moda. Ora è il turno del Milan con il ...

Calciomercato 2018 - la data di chiusura della finestra estiva in Italia e in Europa : Il Calciomercato è diventato ormai una questione di importanza vitale. Tanto per i tifosi quanto per i club, sempre alla ricerca del colpo che possa far svoltare la stagione. La Juventus con Cristiano ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al Calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Calciomercato 2018 : i botti della Juve - la frenesia della Roma - i colpi di Napoli e di Inter. Una sessione indimenticabile : La Serie A è tornata al centro del mercato proprio nell'anno delle quattro squadre direttamente in Champions League . Il centro del mondo è la Continassa di Torino, bunker della Juve di Cristiano Ronaldo, dove sono passati anche Cancelo, Spinazzola, Perin ed Emre Can. Muovere CR7 vuol dire scatenare in tutta Europa l'effetto ...

Calciomercato Fiorentina 2018/19 : acquisti - cessioni - trattative e probabile formazione : La decisione del Tas di Losanna che ha riammesso il Milan in Europa League era attesa dalla dirigenza della Fiorentina per valutare le strategie per il Calciomercato. Pur fuori dalla competizione continentale e con meno partite da affrontare nella stagione 2018/19, la Viola sta, comunque, allestendo una squadra competitiva per tornare alla carica e ottenere risultati ambiziosi. Le trattative in corso Salvo ripensamenti dell’ultima ora per ...

Calciomercato 2018 : tutte le trattative e news di oggi 24 luglio 2018 - : 07:50 Bonucci spacca in due gli juventini Leonardo Bonucci, ancora una volta. L' estate scorsa, c' è chi comprese la sua scelta e chi invece non gliela perdonò. A un anno di distanza, da quando è ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al Calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Calciomercato 2018 - tutti i colpi ufficiali già piazzati : La nuova stagione di Serie A prende forma: sfoglia la fotogallery e scopri i protagonisti di questa estate di Calciomercato