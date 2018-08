Calcio femminile | Qualificazioni Mondiali 2019 | le 23 convocate dell’Italia di Milena

Caos Calcio femminile : sciopero e lotta di potere - a rischio anche il Mondiale : Agire d'imperio, senza cioé un confronto politico, parlo di politica sportiva, ma anche di rapporti di educazione e cortesia,, è stato un atto che ha indispettito Sibilia e movimentato il fronte ...

(Anteprima) Sky - Giorgia Cenni volto femminile di Calcio Show. Via Onofri e Muraro : Commentatori che vanno, commentatori che – forse – rinnovano. C’è ancora movimento a Sky Sport a poche settimane dall’inizio del campionato, con l’avvento di Dazn che costringe la tv satellitare a rivedere un po’ la sua rosa.Tre gare di A per ogni giornata più tutta la serie B verranno gestite dal gruppo Perform. Motivo per cui si dovrà alleggerire la lista dei “talent”per evitare un'inevitabile sovrabbondanza.Ecco allora chiudersi dopo tanti ...

Calcio femminile : Serie A e B sotto l’egida della LND. Le società minacciano lo sciopero : Si prevedono tempi duri per il Calcio femminile nostrano. Dopo la decisione della Corte d’Appello Federale che ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti contro la delibera del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini che assegnava alla FIGC l’organizzazione dei tornei di Serie A e di Serie B, i due massimi campionati nazionali sono tornati sotto l’egida della LND e questo ha portato ad una reazione sia da parte della stessa ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : i colpi di mercato e gli affari messi a segno dalle squadre. Juventus scatenata - Milan rafforzato : Le dodici società che parteciperanno alla Serie A 2018-2019 di Calcio femminile sono nel vivo della sessione di mercato estiva per essere pronte in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via sabato 15 settembre. Andiamo ad analizzare i movimenti di mercato più importanti registrati sinora dalle squadre della massima Serie. Partiamo dalle campionesse d’Italia in carica della Juventus, che si sta rendendo protagonista di un ...

Calcio femminile - Serie A e B tornano alla LND. Cosimo Sibilia : “Incontestabile l’impegno profuso per il calcio femminile” : I tornei di Serie A e Serie B di calcio femminile tornano sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti: lo ha deciso la Corte d’Appello Federale, accogliendo il ricorso della stessa contro la delibera del Commissario Straordinario FIGC Roberto Fabbricini, che assegnava alla medesima Federazione l’organizzazione dei due maggiori campionati nazionali. In conferenza stampa ha così commentato la decisione il Presidente della LND, ...

Calcio femminile - Lorenzini confermato alla guida delle amaranto : Arezzo, 26 luglio 2018 - Dopo aver siglato un accordo di partnership con la Società Sportiva Arezzo che, permetterà alla prima squadra amaranto di disputare le prime gare casalinghe del prossimo ...

Calcio femminile - Europei U19 2018 : Italia eliminata ai gironi - la Germania vince 2-0 : L’Italia è stata eliminata dagli Europei U19 di Calcio femminile. Le azzurrine sono state sconfitte dalla Germania per 2-0 nell’ultima partita del girone e incappano così nel terzo ko consecutivo mentre le tedesche volano in semifinale insieme all’Olanda che oggi ha battuto la Danimarca per 3-1. La nostra Nazionale si schiera in campo con il 4-3-3: Lauria, Panzeri, Pettenuzzo, Merlo, Santoro, Caruso, Regazzoli, Soffia, Glionna, ...

Calcio femminile - Europei Under19 : Italia-Olanda 1-3 - esordio amaro per le azzurrine a Biel : E’ iniziata quest’oggi in Svizzera l’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile Under19 nella fase finale degli Europei di categoria. La squadra di Enrico Sbardella, inserita nel gruppo B con Olanda, Danimarca e Germania, è stata sconfitta all’esordio, a Biel, dalle olandesi con il punteggio di 3-1. Un ko pesante per quanto la partita ha evidenziato. Le ragazze di Sbardella hanno pagato dazio nel primo tempo ...

Calcio femminile - pubblicato bando diritti audiovisivi stagione 2018 - 2019 : A partire dalla prossima stagione sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio gestirà direttamente l’organizzazione delle principali competizioni di Calcio Femminile (i.e. Serie A, Serie B, Supercoppa e Coppa Italia), potendo pertanto disporre dei relativi diritti audiovisivi. La stagione Sportiva 2018-2019 - Il campionato nazionale di Serie A, che vedrà sfidarsi le 12 squadre più importanti del Calcio Femminile ...