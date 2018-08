Calcio | Cagliari | confermata la squalifica a Joao Pedro | salterà le prime tre partite

Calciomercato - Bradaric : “pronto a far bene col Cagliari” : “Sono molto felice di essere a Cagliari, per me è un onore vestire questa maglia e giocare nella serie A italiana. Mi hanno fatto tante proposte, ma la mia prima scelta è stata sempre Cagliari. Il primo impatto è stato bellissimo”. Sono le prime parole in rossoblù di Filip Bradaric, classe 1992, centrocampista croato appena acquistato dalla società di Tommaso Giulini. “Ci sono già due giocatori croati, sono sicuro che mi ...

Amichevole di lusso per il Cagliari : sconfitta 1-0 contro l’Atletico Madrid. Cossu lascia il Calcio [GALLERY] : 1/11 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Cagliari-Atletico Madrid 0-1 : Cossu saluta il Calcio : Colchoneros privi di diversi titolari, tra i quali le stelle campioni del mondo Antoine Griezmann e Lucas Hernandez, oltre a Diego Costa e Vitolo. Tutti gli altri rispondono presente all'appello, a ...

Calciomercato Cagliari - Bradaric : «Un onore essere qui» : Cagliari - 'Sono contento, è un onore essere qui. Avevo ricevuto molte proposte da parte di diverse squadre ma ho voluto il Cagliari perché so quanto valga la Serie A: il club rossoblù è stata la mia ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale l’acquisto di Bradaric : Il Cagliari ha acquistato a titolo definitivo dall’HNK Rijeka il centrocampista croato, classe 1992, Filip Bradaric. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 2023. Nato a Spalato, è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk. Dopo una stagione in prestito all’NK Primorac Stobrec, nel 2013-14 è tornato alla base, totalizzando in due anni 48 presenze, con 3 gol e 5 assist. Nel 2015-16 il ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : intreccio Modric-Vidal - innesto di Fiorentina e Cagliari : 1/4 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Cagliari - ad un passo l’arrivo di Kannemann : 1/12 LaPresse/EFE/Chema Moya ...

Calciomercato Cagliari - Kannemann si allontana : Cagliari - Il Cagliari deve intervenire sul pacchetto arretrato: dati i prossimi addii di Marco Andreolli e Marco Capuano , i sardi necessitano di un centrale difensivo che vada a prendere il posto ...

Calciomercato Cagliari : Farias rinnova sino al 2021 : Farias rinnova: prolungamento del contratto dell’attaccante brasiliano che si lega al Cagliari sino al 2021. Arrivato in Sardegna nell’estate 2014, in 4 stagioni ha messo assieme 119 presenze, 30 gol e 28 assist. Un rapporto, quello con il Cagliari che sembrava compromesso. Ma le ultime partite dello scorso campionato hanno evidentemente rifatto nascere il feeling: il brasiliano è stato uno dei protagonisti della riscossa dopo ...

Calciomercato Cagliari - sempre più vicino l’arrivo di Tonelli : 1/7 Tonelli (Foto LaPresse/Gerardo Cafaro) ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : Farias resta fino al 2021 : Cagliari - Il Cagliar i e Diego Farias consolidano il loro legame. L'attaccante ha firmato un nuovo contratto. Scadenza nel 2021. 'Il Cagliari Calcio annuncia il rinnovo contrattuale di Diego Farias. ...

Calciomercato Cagliari - che colpo : Bradaric in mediana : Cagliari - La rincorsa è durata due mesi. Ma adesso la telenovela è finita: il Cagliari ha il suo regista, il cervello della manovra. Si chiama Filip Bradaric , ha 26 anni e si porta in dote una ...