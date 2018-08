Calcio | annullata la penalizzazione al Parma Il Caf ribalta la sentenza di primo grado

Israele-Argentina - l'amichevole annullata trasforma il Calcio in uno strumento politico : Il match amichevole tra Israele ed Argentina, previsto dalla nazionale sudamericana nell'ambito della preparazione agli imminenti Mondiali di Russia, si sarebbe dovuto disputare sabato 9 giugno. Inizialmente era stato programmato ad Haifa, nella parte nord del Paese, in un quartiere a forte presenza araba. É stato poi spostato a Gerusalemme in seguito alle dichiarazioni del ministro della cultura e dello sport israeliano Miri Regev. Per una ...