Calabria | sbarco di migranti tra i bagnanti | sono circa 60 curdi | arrivati in barca a vela

Migranti - sbarco della Sea Watch a Reggio Calabria : i giornalisti obbligati a consegnare alla polizia i file video del salvataggio in mare : ROMA - 'Consegnate il materiale video girato durante il salvataggio in mare dei Migranti o verrà sequestrato'. La richiesta ai giornalisti a bordo della Sea Watch , nave ong sbarcata ieri a Reggio ...

Migranti - lo sbarco nel porto di Reggio Calabria : Nel porto di Reggio Calabria sbarcano i 232 Migranti giunti a bordo della nave "Sea-Watch 3". Si tratta di 17 donne, 28 minori non accompagnati, tra cui un dodicenne già collocato in una struttura ad ...

Reggio Calabria - il primo sbarco di migranti dell’era Salvini. Responsabile Sea Watch : “Accuse alle Ong infondate” : Il primo sbarco da quando Matteo Salvini è diventato ministro dell’Interno, è avvenuto al porto di Reggio Calabria dove stamattina sono arrivati 232 migranti tra cui molti minori non accompagnati. Sono stati salvati nei giorni scorsi e accompagnati in Italia a bordo della nave dell’Ong Sea Watch . Durante le operazioni di sbarco , la Responsabile Italia dell’organizzazione non governativa, Giorgia Linardi, ha replicato alla frase di Salvini ...

Migranti - la Sea Watch verso Reggio Calabria primo sbarco dell era Salvini. Il ministro attacca 'No alle Ong che fanno da taxi' : ROMA - Sarà il primo sbarco da una nave umanitaria da quando Salvini è al Viminale, e il lavoro delle organizzazioni non governative al fianco dei Migranti è tornato in un lampo in primo piano tra i ...