Cagliari | Joao Pedro torna a settembre | il Tribunale gli dà ragione

Cagliari - via libera in appello : Joao Pedro disponibile a metà settembre : ROMA - Confermata in appello la squalifica di 6 mesi inflitta lo scorso maggio a Joao Pedro . La seconda sezione del Tna ha respinto "l'appello ex art. 34.2 CSA proposto il 9 luglio 2108 dall'atleta ...

Cagliari - Joao Pedro : confermata squalifica di 6 mesi - in campo a settembre : Joao Pedro- Bune notizie in casa Cagliari, il TNA ha respinto il ricorso della procura sulla richiesta di 4 anni di squalifica per Joao Pedro (causa doping). Dunque, confermata la squalifica di 6 mesi per il trequartista brasiliano. Questo ciò che riportano i colleghi dell'”Unione Sarda“. Una sentenza che fa sorridere Maran e tutto il […] L'articolo Cagliari, Joao Pedro: confermata squalifica di 6 mesi, in campo a settembre ...

Diretta/ Trabzonspor Cagliari (risultato live 0-0) streaming video e tv : Joao Pedro colpisce la traversa! : Diretta Trabzonspor Cagliari info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live dell'amichevole della formazione sarda (oggi sabato 4 agosto)(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:55:00 GMT)

Doping : udienza d’appello per il Cagliaritano Joao Pedro : È attesa entro la fine della settimana la sentenza della Corte Federale d’appello chiamata a pronunciarsi sul caso del trequartista del Cagliari Joao Pedro, condannato in primo grado a sei mesi di squalifica dopo gli esiti positivi del controllo antiDoping dello scorso campionato. Questa mattina, in seguito al ricorso della Procura, che aveva chiesto quattro anni di stop, si è svolta a Roma l’udienza. E i legali delle parti ...