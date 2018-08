Burioni minacciato in vacanza dai No Vax - costretto a lasciare Rimini - : Il virologo ha deciso di fare le valigie e non trascorrere le vacanze sulla riviera romagnola, preoccupato dai toni sempre più accesi degli attacchi via social. Però non si arrende: "Ho deciso di ...

Burioni minacciato dai No Vax "Costretto a lasciare la Riviera" : Hanno diffuso il numero del bagno dove ha l'ombrellone, lo hanno additato per strada e infine sbeffeggiato e insultato su Facebook, invocando una spedizione punitiva e anche la sua morte.E ora il professor Roberto Burioni, direttore della Scuola di specializzazione all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha deciso smettere di abbozzare come un gentleman e di reagire su più fronti. Innanzitutto cambiando aria. "Facciamo le valigie e ce ...