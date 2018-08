Burioni minacciato dai No Vax Costretto a lasciare la Riviera

ilgiornale

(Di venerdì 10 agosto 2018) Hanno diffuso il numero del bagno dove ha l'ombrellone, lo hanno additato per strada e infine sbeffeggiato e insultato su Facebook, invocando una spedizione punitiva e anche la sua morte.E ora il professor Roberto, direttore della Scuola di specializzazione all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha deciso smettere di abbozzare come un gentleman e di reagire su più fronti. Innanzitutto cambiando aria. "Facciamo le valigie e ce ne andiamo in campagna - racconta al Giornale - questo clima da caccia alle streghe è davvero inaccettabile. Ho una figlia di sette anni che ha diritto di passare vacanze serene. Inoltre mia moglie è molto preoccupata e quindi farò di tutto per tutelare me e la mia famiglia".è il virologo da sempre schierato a favore delle vaccinazioni obbligatorie, che garantiscono la copertura di gregge adatta ad evitare complicazioni anche a chi non ...