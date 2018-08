huffingtonpost

: Burioni contro l'obbligo flessibile sui vaccini: 'È come allacciarsi le cinture dopo un incidente' - HuffPostItalia : Burioni contro l'obbligo flessibile sui vaccini: 'È come allacciarsi le cinture dopo un incidente' - ilfoglio_it : Burioni, Boeri, Bentivogli, Cottarelli. Un partito dei competenti per passare come una ruspa sulla truffa populista… - HuffPostItalia : 'Al primo morto di morbillo verrà giustamente sbranata'. Roberto Burioni contro il ministro Grillo -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Robertostronca l'sui. E lo fa con un post su Twitter, dove il virologo ironizza sulla proposta lanciata ieri dal ministro della salute Giulia Grillo: "Imporre l'vaccinale in caso di emergenze epidemiche èleun incidente stradale".Ministro Grillo, imporre l'vaccinale in caso di emergenze epidemiche èleun incidente stradale. L'tiene alte le coperture evitando le epidemie, prevenute daie non dalle autocertificazioni, che non proteggono dalle infezioni. pic.twitter.com/0V78ZRngI0 — Roberto(@Roberto) 10 agosto 2018Per"l'tiene alte le coperture evitando le epidemie prevenute daie non dalle autocertificazioni, che non proteggono dalle infezioni"