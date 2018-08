Brindisi | Blue Whale | 20enne con tagli al braccio Latiano | una denuncia | indagini per

Caso ‘Blue whale’ nel Brindisino : 20enne con tagli al braccio : Ha ammesso di essere finita nella trappola del ‘Blue whale‘, il ‘gioco’ online che prevede atti di autolesionismo fino al suicidio, una 20enne di Gorizia ritrovata dai carabinieri a Latiano con tagli al braccio sinistro e in stato confusionale. I carabinieri indagano per istigazione al suicidio e il 24enne che la ospitava è stato denunciato per favoreggiamento poiché secondo gli investigatori era al corrente della ...

