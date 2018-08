Brasile | primo dibattito tv per le presidenziali | senza Lula

Il Brasile rischia l'eliminazione dai Mondiali. Il Belgio avanti 2 a 0 nel primo tempo : Il Belgio conduce per 2-0 sul Brasile alla fine del primo tempo nei quarti di finale dei Mondiali 2018. Autorete di Fernandinho al 13' e gol di De Bruyne al 30'. La Seleção rischia una clamorosa eliminazione.Nella Seleçao si rivede Marcelo, recuperato da un problema muscolare, mentre a centrocampo Fernandinho prende il posto dello squalificato Casemiro. Per il resto Tite conferma il 4-2-3-1 con Willian, Coutinho, Neymar alle ...

Pronostici Mondiali 2018 / Quote e scommesse : chi segna per primo in Brasile Belgio? (quarti - oggi 6 luglio) : Pronostici Mondiali 2018, scommesse e Quote per le partite di oggi venerdì 6 luglio per i quarti di finale. La nostra analisi e le favorite per i due match odierni(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:47:00 GMT)

Pagelle/ Brasile Messico : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi - primo tempo) : Pagelle Brasile Messico: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti in campo per la partita che si è giocata per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Il Brasile non scherza più Primo posto nel girone e messaggio al Mondiale : Sarà pure un Brasile poco prolifico (appena cinque gol all'attivo nella prima fase come otto anni fa in Sudafrica quando la Seleçao si fermò ai quarti) ma il passaggio del turno è arrivato. In maniera cinica, con un po' di affanno. Insomma, massimo risultato con il minimo sforzo per i superfavoriti per la vittoria della Coppa: la solita messe di tiri - specie nella parte finale quando la gara era già in discesa - come nelle altre due gare del ...

Pagelle/ Serbia-Brasile : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone E - primo tempo) : Pagelle Serbia Brasile: i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo a Mosca per la partita del girone E ai Mondiali 2018 di Russia. (Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:46:00 GMT)

DIRETTA/ Serbia-Brasile Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : primo cambio forzato per Tite : DIRETTA Serbia Brasile, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Mondiali - gruppo E : la Svizzera fa festa - sogna addirittura il primo posto e costringe il Brasile ad uno spareggio da brividi contro la Serbia [TABELLONE] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Pagelle/ Brasile Costa Rica : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone E - primo tempo) : Pagelle Brasile Costa Rica: i voti della partita con i migliori e i peggiori oggi in campo a San Pietroburgo per il girone E ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 14:56:00 GMT)

Diretta/ Brasile Costa Rica Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : fine primo tempo! : Diretta Brasile Costa Rica, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo il pareggio all'esordio dei Mondiali 2018, la Seleçao ha bisogno di vincere(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 14:37:00 GMT)

LIVE Pagelle Brasile-Costa Rica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Neymar dal primo minuto - Ruiz guida i caraibici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Brasile-Costa Rica, sfida valevole per la seconda giornata del gruppo E. Una sfida decisiva per entrambe le squadre, che devono cercare la prima vittoria ai Mondiali 2018. I verdeoro sono reduci dal pareggio con la Svizzera, mentre i caraibici sono stati sconfitti dalla Serbia. Entrambe dunque sono obbligate a vincere. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Costa Rica, match valido ...

Neymar - Mondiali 2018/ Brasile-Costa Rica : il fuoriclasse a caccia del primo gol : Neymar è pronto per la sfida contro Costa Rica. Il fuoriclasse della nazionale verdeoro ha recuperato dal leggero infortunio e vuole lasciare il segno nel secondo match del girone(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Brasile-Costa Rica - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Neymar recupera ed è in campo dal primo minuto : Ci sarà anche Neymar nell’undici titolare del Brasile in occasione del match contro il Costa Rica, valido per la seconda sessione di gare del gruppo E ai Mondiali 2018 in Russia. La compagine carioca è consapevole di non poter più sbagliare dopo il pareggio all’esordio contro la Svizzera e punterà sul talento dei suoi uomini migliori per avere la meglio sul Costa Rica e blindare il passaggio del turno, attualmente tutt’altro ...

Pagelle/ Brasile Svizzera : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo E - primo tempo) : Pagelle Brasile Svizzera: i voti della partita dei Mondiali 2018, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida che si è giocata all'interno della prima giornata nel gruppo E(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:07:00 GMT)

