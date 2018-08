Brancaleone | dopo il dramma si continua ad attraversare i binari | “Sottopassi

fanpage

: #Brancaleone È incredibile che il #binario non venga recintato dopo una strage del genere - ElvioVDeMatteis : #Brancaleone È incredibile che il #binario non venga recintato dopo una strage del genere - Irissgra : RT @MazzaGiacinto: #Brancaleone la @poliziadistato nn deve indagare ORA dopo la tragedia, doveva indagare a tempo debito ed evitare tale tr… - Calabriainforma : Brancaleone (RC): Il cordoglio del Ministro delle Infrastrutture Toninelli. Dopo le parole ora i 'fatti'… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Anchelʼincidente costato la vita ai piccoli Lorenzo e Giulia, nel stessa zona la gentea preferire la scorciatoia deiinvece per arrivare in spiaggia più velocemente invece dei sottopassaggi che in alcuni casi sono ormai diventati impraticabili. "È una questione di cultura, ma anche di praticità", ammette il commissario prefettizio dia leggere