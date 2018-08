Brancaleone | ancora tanti attraversano i binari | ​ Sottopasso inaccessibile

ilgiornale

(Di venerdì 10 agosto 2018) Sonoinad attraversare iferroviari, per raggiungere la spiaggia più velocemente, a, in provincia di Reggio Calabria, proprio lì, dove il pomeriggio dell'8 agosto due fratellini sono stati investiti e uccisi da un treno in corsa.Nessuno si serve del sottopassaggio, che fa allungare il tragitto che porta al mare e che risulta essere poco accessibile. A pochi giorni dalla tragedia che ha distrutto un'intera famiglia (la mamma dei due bimbi, anche lei investita dal treno, si trova in coma), tutti passanosui: madri e bambini, anche neonati, anziani e stranieri, nessuno che usi il.Sì, perché quel, che si trova a 200 metri dal luogo dell'incidente, "è inutilizzabile", come denunciano abie turisti al Corriere della Sera: sterpaglie e rifiuti, infatti, ostruiscono l'ingresso e rendono il passaggio difficoltoso.A detta ...