Apertura di segno negativo per le, che scontano le tensioni sulla valuta della Turchia. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,05% a 21.406,57 punti. Crollo di Unicredit a -4,11% penalizzata dall'esposizione in Turchia. Lo spread Btp-Bund tedesco ha aperto a 260 punti, per poi attestarsi a quota 257, con rendimento del decennale al 2,91%. Parigi -0,84%, Londra -0,51% e Francoforte -0,8%.(Di venerdì 10 agosto 2018)