Borsa | Milano frena | -1 | 8% | | giù Unicredit

ansa

: @Poisivede1 @repubblica Sono nata in un paesino di 3mila anime in Abruzzo, poi dieci anni a Latina, poi 25 anni a M… - valentcanalini : @Poisivede1 @repubblica Sono nata in un paesino di 3mila anime in Abruzzo, poi dieci anni a Latina, poi 25 anni a M… - Franziskus_D : Penso che mi verrà una polmonite perché non so suonare il pianoforte. E che c'entra? Perché lo spread e la Borsa di… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) ANSA, -, 10 AGO - Piazza Affari rallenta a fine mattinata , Ftse Mib -1,8%, , confermandosi ultima in Europa per effetto della crisi in Turchia, con la lira in calo del 7% sul dollaro. Pesa ...