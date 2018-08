Borsa Europa chiude in rosso

Borsa Europa chiude fiacca - Londra -0 - 4% : ANSA, - MILANO, 9 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente senza grandi spunti: Londra ha chiuso in calo dello 0,4%, Parigi piatta, +0,01%,, mentre Francoforte ha segnato un rialzo finale dello 0,...

Borsa Europa chiude piatta con Londra : ANSA, - MILANO, 6 AGO - Mercati del Vecchio continente senza spunti: Francoforte ha concluso la seduta in calo dello 0,08%, Parigi dello 0,03% mentre Londra ha segnato in rialzo finale dello 0,07%. 6 ...

Borsa : Europa migliora - Milano -0 - 1% : ANSA, - Milano, 6 AGO - Tornano positive le Borse europee a metà seduta ad eccezione di Milano , Ftse Mib -0,14%, e Madrid , -0,17%, , dopo l'inatteso rialzo della fiducia degli investitori nell'Ue ...

Borsa : Europa gira in calo - Milano -0 - 3% : ANSA, - Milano, 6 AGO - E' durato poco il sereno sulle principali borse europee, che si sono adeguate alla chiusura debole registrata in Asia con l'acuirsi delle tensioni sui dazi tra Usa e Cina. A ...

Borsa : Europa avvio positivo con Londra : ANSA, - MILANO, 3 AGO - avvio positivo sui principali listini europei. All'indomani della rialzo dei tassi da parte della Bank of England l'indice Ftse100 a Londra segna un rialzo dello 0,27% al pari ...

Borsa : Europa avanti in calo anche dopo Boe - pesano dazi. Spread vola : Lo Spread Btp-bund vola a 250 punti base sui livelli di metà giugno, il rendimento del Btp decennale torna al 3%. Pesa un clima sui mercati di avversione al rischio e c'è attesa per le decisioni dell'...

Borsa : Europa non migliora dopo Boe : ANSA, - MILANO, 2 AGO - Le Borse europee proseguono in calo, impaurite dall'inasprimento delle tensioni commerciali. Sui listini nessun impatto dopo la decisione della banca d'Inghilterra di alzare il ...

Borsa : Europa in calo intimorita da minacce sui dazi - a Milano - -0 - 6% - giu' Tenaris : In piu' il banchiere ha anticipato un maggior numero di conferenze stampa, segnale, anche questo, interpretato dagli operatori come preludio a una politica monetaria piu' restrittiva. Oggi si ...

Borsa : Europa apre in calo : ANSA, - MILANO, 2 AGO - Le Borse Europee avviano le contrattazioni in calo con gli investitori che temono nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. I mercati guardano anche alla decisione ...

Borsa - Milano maglia nera in Europa -1 - 91% spread chiude a 230 : Roma, 1 ago., askanews, - Milano maglia nera tra le Borse europee, con un pesante meno 1,91 per cento dell'indice Ftse-Mib a conclusione degli scambi e una accelerazione delle perdite sul finale. Nel ...

Borsa : Europa contrastata - Londra -0 - 4% : ANSA, - MILANO, 1 AGO - Procedono in ordine sparso le principali borse europee, in piena stagione di trimestrali, con lievi rialzi per Madrid , +0,28%, e Parigi , +0,11%, , mentre retrocedono Londra , ...

Borsa : Europa debole - a Milano in evidenza Mediaset - +2 - 7% - - giu' le banche : Nei prossimi giorni, inoltre, la Banca centrale del Giappone, la Federal Reserve e la Banca centrale inglese daranno le indicazioni di politica monetaria. Milano cede lo 0,3%, Parigi lo 0,29% e ...

Borsa : Europa debole - attesa fiducia Ue : ANSA, - MILANO, 30 LUG - Borse europee deboli da Milano , -0,21%, a Parigi , -0,4%, , con Londra e Francoforte in calo dello 0,3%, mentre Madrid sale dello 0,14%. In mattinata sono in arrivo i dati ...

Borsa : Europa positiva - a Milano vendite su Fca e Ferrari : In evidenza Telecom, bene anche le banche , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 27 lug - Chiusura positiva per le Borse europee, nel giorno in cui e' emerso che l'economia americana procede a passo di carica. Nel secondo trimestre 2018 il prodotto interno lordo Usa e' salito del 4,1%, allungando il passo rispetto al +2,1% registrato nei primi tre mesi dell'anno.