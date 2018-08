Bonus da 500 euro | cose da sapere sulla carta del docente 2018 19

Bonus 18APP/ Prorogato il buono cultura da 500 euro per i 18enni. Dal 2019 cambierà : Il BONUS 18APP da 500 euro, conosciuto anche come BONUS 18 anni o BONUS cultura, è stato Prorogato fino alla fine dell’anno. La misura è contenuta nel Decreto milleproroghe(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Scuola : tutto sul Bonus docenti da 500 euro - cambierà la norma? : Il bonus docenti è sempre un affare spinoso da dirimere specie nei periodi estivi e anche quest’anno non fa eccezione. In molti si stanno chiedendo entro quando dovranno spendere i 500 euro e cosa accadrà se non saranno tutti utilizzati e ci sarà un avanzo della quota dedicata alla formazione. La cifra al solito verrà […] L'articolo Scuola: tutto sul bonus docenti da 500 euro, cambierà la norma? proviene da Scuolainforma.

Scuola - Bonus da 500 euro per i prof : fino a quando vale? : Il bonus da 500 euro per la formazione degli insegnanti introdotto dalla Buona Scuola è davvero in bilico? L'anno scolastico sta per...

Scuola - Bonus da 500 per i prof : fino a quando vale? : Il bonus da 500 euro per la formazione degli insegnanti introdotto dalla Buona Scuola è davvero in bilico? L'anno scolastico sta per...

Milleproroghe - confermato il contestato Bonus di 500 euro per i 18enni : Tra le misure previste dal decreto Milleproroghe di prossima approvazione, la proroga del bonus Cultura e il rinvio dell'entrata in vigore delle nuove norme sulle intercettazioni. Spostate le elezioni provinciali, prorogate le graduatorie scolastiche delle assegnazioni temporanee e la certificazione dei danni del terremoto in Abruzzo.Continua a leggere

Bonus 500 euro 2017/18 : entro quanto va speso? Indicazioni Miur : entro quanto va speso il Bonus 500 euro 2017/18 degli insegnanti? E’ la domanda che in questi giorni circola sui social, con molti docenti che non hanno chiara in mente la risposta. A far confusione ha contribuito un suggerimento pubblicato su Repubblica.it, in cui Salvo Intravaia aveva consigliato di consumare la cifra per la formazione […] L'articolo Bonus 500 euro 2017/18: entro quanto va speso? Indicazioni Miur proviene da ...

Bonus di 500 euro per i docenti a rischio : quando conviene spendere l’assegno : I rappresentanti dei lavoratori temono che le somme che non verranno spese dai docenti possano essere prelevate dallo Stato per fare quadrare i conti pubblici.Continua a leggere

Bonus merito docenti 500€ sparirà?/ Scuola - silenzio Miur e allarme social : “spendete tutto entro 31 agosto” : Bonus merito da 500 euro per i docenti sparirà? I silenzi dal Miur e i timori per la nuova riforma: allarme social, "spendete tutto il budget entro il 31 agosto". Ecco cosa sta succedendo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:24:00 GMT)

Bonus cultura - ultime ore per i 18enni per il buono da 500 euro : chi può chiederlo e come fare : I 18enni che vogliono accedere al Bonus cultura dovranno registrarsi sulla piattaforma 18App entro il 30 giugno. Il buono - per un valore complessivo di 500 euro - è spendibile fino al 31 dicembre e si può utilizzare per acquistare libri, biglietti del cinema e del teatro e ingressi ai musei e alle aree archeologiche.Continua a leggere

Il dietrofront del ministro della Cultura Bonisoli sui 500 euro ai 18enni : "Il Bonus ci sarà e sarà esteso anche ai 19enni" : dietrofront del neo ministro della Cultura Alberto Bonisoli sul bonus Cultura ai giovani fino ai 18 anni. In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano in occasione di una vista nella città terremotata di Visso e, auspicando un coinvolgimento dell'industria Culturale nelle opportunità da dare ai giovani, afferma che il bonus Cultura promosso dal governo Renzi è uno strumento utile e, anzi, andrebbe esteso anche oltre i 18 ...

Bonus 500 euro ai 18enni - il Pd contro il nuovo ministro che non vuole rinnovarlo. Ma la falla è nella legge di Renzi : Il Pd attacca il nuovo ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, contrario al rinnovo del Bonus da 500 euro per i neodiciottenni introdotto dal governo Renzi. Ma il Consiglio di Stato, in un parere depositato venerdì scorso, ha evidenziato che di fatto è stato il precedente esecutivo a sancirne la fine. Perché manca una norma di rango primario che giustifichi l’estensione del beneficio a chi diventa maggiorenne nel 2018 e 2019 e il ...

Bonus 500 ai 18enni - stop del Consiglio di Stato : rinnovo a rischio - : Il contributo introdotto dal governo Renzi per i neo-maggiorenni potrebbe sparire. Per estenderlo, serve una legge. I nati nel 2000 in allarme dopo le parole del ministro Bonisoli: "Meglio far venire ...

Bonus 500€ ai 18enni - stop del Consiglio di Stato : rinnovo a rischio : Bonus 500€ ai 18enni, stop del Consiglio di Stato: rinnovo a rischio Il contributo introdotto dal governo Renzi per i neo-maggiorenni potrebbe sparire. Per estenderlo, serve una legge. I nati nel 2000 in allarme dopo le parole del ministro Bonisoli: "Meglio far venire fame di cultura ai giovani, facendoli rinunciare a un paio ...

Pd contro il ministro Bonisoli - contrario al Bonus da 500 euro ai 18enni. "Se hanno fame di cultura rinuncino a un paio di scarpe" : La frase che ha fatto insorgere il Partito Democratico è questa. "La 18 App? Vale 200 milioni. Meglio far venire la fame di cultura ai giovani, facendoli rinunciare a un paio di scarpe". A pronunciarla qualche giorno fa è stato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che ha così preannunciato l'intenzione di eliminare il bonus da 500 euro per i 18enni. Di questi tempi, con l'esigenza di reperire risorse un po' ...