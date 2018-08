Bonus 80 e sgravi | ora è caos Di Maio | ritoccheremo l' Iva

ilgiornale

: #80euro Indipendentemente da quello che deciderà il nuovo Governo, sarebbe anche giusto fare chiarezza sul bonus ta… - val_lui : #80euro Indipendentemente da quello che deciderà il nuovo Governo, sarebbe anche giusto fare chiarezza sul bonus ta… - neri_serneri : #80euro il viceministro leghista Garavaglia 'meglio riduzione strutturale di un bonus'. Ovvero: via il bonus di Ren… - massimoneri90 : Stop all'Iva, sgravi fiscali ridotti e taglio del bonus da 80 euro Pensioni, quota 100 con gradualità… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Giù le mani dagli 80 euro di Renzi: ad una voce, i due vicepremier Die Salvini insorgono contro le ipotesi di taglio deldeciso dal governo Pd e che loro, in una vita precedente, avevano variamente definito "truffa", "elemosina" oppure "mancia elettorale".Ora però fanno quadrato per difenderlo, dopo le indiscrezioni di stampa che raccontavano di un governo pronto ad abolire quelfiscale e ad aumentare "selettivamente" l'Iva per poter finanziare almeno un piccolo abbozzo delle costosissime promesse elettorali di Lega e Cinque Stelle: flat tax da una parte, reddito di cittadinanza dall'altro. "Indiscrezioni giornalistiche palesemente false", tuona Matteo Salvini, assicurando che "il governo non pensa né di togliere gli 80 euro né di aumentare l'Iva". Aumento che, secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori, potrebbe portare ad una stangata intorno ai mille euro ...