Bonucci | sono più voglioso di prima

Da Kakà a Sheva passando per Cannavaro e Trapattoni : i grandi ritorni come Bonucci spesso sono un flop! : 368 giorni. Questa la durata dell’esperienza di Leonardo Bonucci al Milan. Sbarcato sotto la Madonnina, un anno fa, come il salvatore della patria, il difensore di Viterbo, dopo una stagione caratterizzata da più bassi che alti, ha deciso di fare marcia indietro e tornare alla Juventus, con la quale è diventato grande e ha arricchito la sua bacheca con 6 scudetti e 3 Coppe Italia. Con il mondo rossonero non si è mai ambientato ...

Juventus-Bonucci - i tifosi non devono (e non possono) ostacolare il ritorno : ecco perchè è un affare per i bianconeri : La Juventus è stata protagonista della finestra di calciomercato, in particolar modo la dirigenza ha chiuso trattative molto importanti tra tutte quelle di Cancelo, Emre Can e soprattutto Cristiano Ronaldo. Il mercato dei bianconeri non è ancora finito, in particolar modo continuano i colloqui con il Milan per chiudere una maxi-operazione, interessante per entrambi i club. La Juventus ha bisogno di un centrale di esperienza e qualità per ...