Bonucci | È stato un errore lasciare la Juventus

ilgiornale

: ?? @bonucci_leo19: «La Juve è stato tutto per me in questi anni. Sono cresciuto tanto e la società mi ha sempre fatt… - juventusfc : ?? @bonucci_leo19: «La Juve è stato tutto per me in questi anni. Sono cresciuto tanto e la società mi ha sempre fatt… - juventusfc : ?? @bonucci_leo19: «Capisco i tifosi, li rispetto e li ho sempre rispettati. A fine partita sono sempre il primo ad… - romeoagresti : #Bonucci: 'Con Allegri ci sono state discussioni che fanno parte delle annate, c'è stato modo di chiarire. Ma il no… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Leonardosi presenta nuovamente alla Juve e di fatto si toglie qualche sassolino parlando del suo passaggio al Milan lo scorso anno. Il difensore adesso guarda alla Juve e definisce unla sua partenza: "Sono contento di essere tornato e sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso. La decisione di andare al Milan? L'ho presa in un momento di rabbia, non è stata quella giusta", ha affermato.Adesso guarda alla sua nuova avventura a Torino: "L'unica risposta che devo dare è sul campo attraverso sacrificio, fame e senso di appartenenza - ha dichiarato- Sono voluto tornare perché mi mancava casa". Riaffiorano però adesso alcune incomprensioni del passato con mister Allegri. Incomprensioni queste che sarebbero ormai solo un ricordo: "Non c'è alcun problema, ci sono discussioni, come quelle che sono accadute, che fanno parte delle annate calcistiche. Con lui siamo ...