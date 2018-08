Boccia (Confindustria) ad Affari'Prima flat tax per impresa-lavoro' : Intervista di Affaritaliani.it al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sulla Legge di Bilancio. "Se vogliamo fare tutto e subito è chiaro che i conti pubblici non terranno. Se invece ci diamo un arco temporale di cinque anni..." Segui su affaritaliani.it

Confindustria Boccia il Decreto Dignità - il Piemonte va in ferie con pessimismo : Confindustria Piemonte e Unioncamere insieme a Intesa San Paolo e Unicredit hanno presentato i risultati che riassumono le previsioni per quello che riguarda il terzo trimestre del 2018 per quello che ...

Boccia : lo scisma di Marchionne da Confindustria ci è servito a maturare : Roma, 23 lug., askanews, - 'Sergio Marchionne è stato un uomo di rottura, oggi diremmo disruptive. E la decisione che prese allora resterà come il gesto più clamoroso della storia Confindustriale. Ma ...

Boccia - Confindustria - : 'Per Alitalia non paghino i cittadini' : Sul piano dell'esecutivo perché il 51% del capitale di Alitalia resti in mano italiana, interviene il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "Dovremmo evitare di pubblicizzare le perdite e ...

Dl Dignità - Boccia (Confindustria) : “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. Previsione Inps? Mi pare eccessiva” : “Condividiamo i fini, non le modalità. Ridurre la durata massima dei contratti a termine potrebbe favorire il turnover delle persone”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, parlando del del Dignità nel corso di un faccia a faccia con il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio a Bersaglio mobile, su La7 L'articolo Dl Dignità, Boccia (Confindustria): “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Di Maio : “respingeremo il Ceta - rimossi funzionari che lo difendono”/ Boccia (Confindustria) “un grave errore” : Luigi Di Maio alla Coldiretti: "respingeremo il trattato Ceta, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, Confindustria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:06:00 GMT)

La decisione di Emma Marcegaglia di uscire da Federacciai è legata ufficialmente ai dazi Usa, ma è la spia di una fase impegnativa dentro e fuori Confindustria. NICOLA BERTI (Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:03:00 GMT)

Copyright - Europarlamento Boccia la direttiva/ Confindustria Radio Tv critica : "oggi scritta una pagina nera" : Legge Copyright: l'Europarlamento rinvia il voto a settembre e Wikipedia torna online dopo due giorni di blocco. Tutto rimandato per quanto riguarda la riforma sul diritto d'autore(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:01:00 GMT)

