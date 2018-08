BMW - Nuovi teaser per la BMW X7

quattroruote

(Di venerdì 10 agosto 2018) La BMW ha diffusodella X7 durante i collaudi su strada, ancora una volta coperta da pellicole protettive. Per l'inedita Suv di Monaco non è stata ancora confermata la data di debutto, previsto comunque entro la fine dell'anno. La X7 sarà prodotta nella fabbrica americana di Spartanburg accanto alle altre Suv dell'Elica. Lusso da Serie 7. La X7 apre per la BMW una nuova nicchia di mercato già presidiata dalla concorrenza. La lussuosa sette posti non è una X5 allungata, ma un progetto dedicato, che riprende l'impostazione della Serie 7, inclusa con ogni probabilità la gamma dei powertrain, per offrire il massimo del confort e del lusso secondo lo stile tipico della Casa tedesca.Design imponente per l'ammiraglia. Gli ultimiconfermano quanto già visto nelle foto spia: il frontale risulta imponente con il doppio rene particolarmente sviluppato in altezza, ...