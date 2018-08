Blue Whale | un caso di istigazione al suicidio nel Brindisino

agi

: RT @noitre32: La Blue Whale è tornata, caso choc in Italia: «Una ventenne con tagli al braccio». Torna l`allarme - Foxtrotpap1 : RT @noitre32: La Blue Whale è tornata, caso choc in Italia: «Una ventenne con tagli al braccio». Torna l`allarme - noitre32 : La Blue Whale è tornata, caso choc in Italia: «Una ventenne con tagli al braccio». Torna l`allarme - allnews24eu : Blue whale: caso di istigazione al suicidio nel Brindisino - -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Undi "blue whale", il gioco che istiga al, si è verificato nei giorni scorsi a Latiano (Brindisi), dove una ventenne di origini friulane è stata trovata in strada, in stato confusionale e con ferite alle braccia. All'esito delle indagini, i carabinieri hanno denunciato un 24enne del posto per favoreggiamento personale e la Procura ha aperto un fascicolo perala carico di ignoti. Gli accertamenti sono scattati in seguito alla segnalazione telefonica di una cittadina, che ha evidenziato la presenza sospetta di una ragazza con ferite alle braccia. I carabinieri l'hanno trovata, identificata e condotta in ospedale, dove è stata medicata e poi dimessa con la diagnosi di "postumi di lesioni autoinflitte". Gli investigatori hanno ricostruito gli ultimi giorni della giovane trascorsi in provincia di ...