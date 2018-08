ilfattoquotidiano

: Biblioteca nazionale Firenze: 9 milioni di testi, zero archivisti. L’istituto trascurato dalla politica (e dove a v… - fattoquotidiano : Biblioteca nazionale Firenze: 9 milioni di testi, zero archivisti. L’istituto trascurato dalla politica (e dove a v… - MPenikas : FQ: Biblioteca nazionale Firenze: 9 milioni di testi, zero archivisti. L’istituto trascurato dalla politica (e dov… - mlgranati : RT @fattoquotidiano: Biblioteca nazionale Firenze: 9 milioni di testi, zero archivisti. L’istituto trascurato dalla politica (e dove a volt… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Lo stato di emergenza in cui versa laCentrale diper carenza di personale e penuria di risorse adeguate alla sua funzione rischia di diventare una condizione di consuetudine. Si acuisce in certi momenti, tra cui l’insediamento di un nuovo governo e quindi di un ministro della Cultura. Gran parte dei più recenti problemi del– che dall’ottobre 2008 è dotato di autonomia – deriva dal blocco di concorsi e assunzioni. Ladiè una delle più importanti d’Italia e d’Europa: possiede quasi 9tra volumi e opuscoli e le scaffalature coprono 137 chilometri in linea. Per tutto questo materiale il personale è formato da 400 dipendenti presunti che in 35 anni si sono ridotti a circa 150 e, in particolare, ai 42ri previsti in pianta organica, a causa dei pensionamenti già in atto o entro l’anno. Senza ...