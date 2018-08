Bianca Guaccero troppo magra? La foto sui social fa allarmare i fan e la conduttrice

Tre domande a Bianca Guaccero : Già protagonista (molto amata) di pellicole e fiction di successo (vedi alla voce Capri e Sotto copertura – La cattura di Zagaria), per Bianca Guaccero – di professione attrice, conduttrice, persino imitatrice (ve la ricordate quanto era brava nella quinta edizione di Tale e Quale Show?) – a 37 anni è arrivato il momento di confrontarsi con il primo «vero» impegno televisivo della sua carriera, nonostante già nel 2008 sia ...

Bianca Guaccero e la separazione dal marito : "Il dolore più grande della mia vita" : La fine del matrimonio tra Bianca Guaccero e Dario Acocella è ufficiale. A confermarlo è la stessa attrice, tra poche settimane conduttrice di Detto Fatto al posto di Caterina Balivo. Sulle pagine del settimanale Oggi Bianca racconta della separazione dal regista con il quale è stata legata per dieci anni. È stato il periodo più doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero : “Calerò tutti i miei assi” : Un'intervista a Bianca Guaccero che ci parla del suo impegno alla conduzione di Detto Fatto e del suo futuro lavorativo che non esclude la recitazione

Giovanni Ciacci e Bianca Guaccero pronti per Detto Fatto : VIDEO : Detto Fatto: Giovanni Ciacci mette alla prova Bianca Guaccero nel nuovo promo Il 10 settembre ritorna su Rai 2 Detto Fatto, con la nuova conduzione di Bianca Guaccero, chiamata per sostituire Caterina Balivo. Al fianco della mora attrice ci sarà comunque Giovanni Ciacci, colonna portante del programma di tutorial, tanto da diventare uno dei volti più amati del piccolo schermo degli ultimi anni e per questo inserito insieme alla nuova attrice ...

Bianca Guaccero anticipa le novità di Detto Fatto : Detto Fatto: le anticipazioni di Bianca Guaccero Bianca Guaccero, dal prossimo 10 settembre, sarà la nuova padrona di casa di Detto Fatto, il factual show di Raidue portato al successo da Caterina Balivo che l’ha condotto dalla prima puntata del 2013 fino allo scorso giugno. La Balivo trasloca su Raiuno dove sarà al timone del talk show Vieni da me che, ironia della sorte, sfiderà proprio Detto Fatto. Confermata la presenza nel cast ...