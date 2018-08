Bethesda Games Studios si espande | inaugurata una nuova sede a Dallas

Bethesda sarà alla Gamescom 2018 con Rage 2 - The Elder Scrolls : Blades e non solo : La Gamescom 2018 si avvicina a grandi passi e a partire dal 21 agosto, la decima edizione della fiera tedesca ci trasporterà ancora una volta in uno degli eventi più importanti per il nostro medium preferito. Bethesda Softworks ha confermato sarà presente presso il padiglione 8, sezione C50/B51 (Consumer Booth) per incontrare il pubblico di appassionati.Ecco i dettagli condivisi nel comunicato ufficiale: Tre anteprime per l'Europa e una ...