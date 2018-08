: #Berlusconi:FI bene,auspico Lega con noi - CyberNewsH24 : #Berlusconi:FI bene,auspico Lega con noi - TelevideoRai101 : Berlusconi:FI bene,auspico Lega con noi -

"Forza Italia gode di ottima salute, nessun abbandono, anzi si registrano nuovi ingressi". Così, dopo l'apertura di "Libero": "Silvio fonda un partito per far rabbia a Salvini". "Il nostro auspicio è che si esaurisca in fretta l'anomalia del governo giallo-verde, alla quale ci opponiamo con fermezza, perchè danneggia soprattutto i ceti produttivi, chi lavora e chi cerca lavoro, mentre ci auguriamo che latorni ad essere protagonista con noi di un centro-destra organico a livello nazionale e locale".(Di venerdì 10 agosto 2018)