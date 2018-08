Berlusconi | ' Forza Italia mai con il Pd | stop governo Lega-M5S'

Berlusconi : 'Forza Italia gode di ottima salute - nessun abbandono' : "Forza Italia gode di ottima salute e non è in atto alcun abbandono". Lo ha dichiarato il presidente del partito, Silvio Berlusconi, sottolineando che "si registrano anzi nuovi ingressi di ...

Berlusconi : "Forza Italia è in ottima salute. Governo Lega -M5S è un'anomalia - spero finisca presto" : "Forza Italia gode ottima salute". Silvio Berlusconi ci tiene a farlo sapere e, in una nota, specifica: "Nessun abbandono significativo è in atto ed anzi si registrano nuovi ingressi di amministratori locali provenienti dalle esperienze civiche in tante realtà Italiane, dal nord a sud".L'ex presidente del Consiglio ha voluto in questo modo chiarire "una serie di notizie su Forza Italia che possono determinare equivoci e ...

Forza Salvini : è nata una nuova corrente all'interno del partito di Berlusconi : E' nata una corrente all'interno di Forza Italia, chiamata Forza Salvini, dove alcuni deputati, senatori, consiglieri regionali e comunali stanno convogliando perché d'accordo con le posizioni del ministro dell'interno. Le adesioni sono aperte, dunque a breve la componente Salviniana di Forza Italia si presentera' in una conferenza stampa. Nasce Forza Salvini, corrente all'interno di Forza Italia Sono molti gli azzurri che da tutta Italia stanno ...

Alessandra Mussolini scatenata contro Forza Italia e Silvio Berlusconi : 'Guardate qui...' : Una Alessandra Mussolini ...sempre più leghista. Dopo aver mollato con gran polemica Forza Italia e Silvio Berlusconi , la Duciona continua il suo cannoneggiamento contro gli azzurri su Twitter. L'...

Forza Italia - effetto-Silvia Sardone : ecco chi dopo l'estate abbandonerà Silvio Berlusconi : Anche se andremo alle urne il prossimo anno, i tempi della politica non corrispondono a quelli dei partiti. Le operazioni per delineare le griglie dei candidati sono già in corso. Tanto che Fdi ...

Forza Italia - il piano dei sostenitori di Salvini per scalare il partito dall'interno : Berlusconi spacciato : Un tempo c'erano i Club Forza Silvio. Ora nasce la corrente 'Forza Salvini'. Si tratta di una componente che ha preso vita dentro Forza Italia, stanno aderendo amministratori, consiglieri regionali, ...

Pazza idea in Forza Italia : Berlusconi candidato a Cagliari : Ma ora si affaccia anche un' altra opzione, quella di ritornare alla politica attiva da subito. 0 meglio, da quando i tempi tecnici lo consentiranno. Se le dimissioni di Mura dovessero essere accolte ...

Tajani carica Forza Italia "Berlusconi sarà rieletto" : Per non parlare delle conseguenza della politica industriale. Guardiamo a cosa sta succedendo con la vicenda Ilva. Vogliono salvaguardare l'ambiente sulla vicenda Ilva ma non lo vogliono sulla ...

Paolo Del Debbio - bomba su Forza Italia : 'Oggi non comanda Silvio Berlusconi ma Antonio Tajani' : La verità su una Forza Italia nel caos e sempre più orfana di Silvio Berlusconi , almeno la sua verità, Paolo Del Debbio la consegna in un'intervista a Il Fatto Quotidiano . Tra i fondatori del ...

Sondaggio Swg - Lega primo partito. Crollo verticale per Forza Italia e Silvio Berlusconi : Altro giro, altro Sondaggio, altra mazzata per Forza Italia . I dati sono quelli di Swg diffusi dal TgLa7 di Enrico Mentana . Se si votasse oggi, la Lega sarebbe primo partito con il 30,3% di consensi,...

Silvia Sardone : 'Forza Italia? Perché non ci credo più. E la corte che accerchia Berlusconi...' : Silvia Sardone alle ultime regionali è stata la donna più votata d'Italia. Nel suo collegio Forza Italia, nella stessa tornata, è passata dal 13% delle Politiche al 30% delle regionali dove l'azzurra ...

Forza Italia - ecco chi porta nel partito Silvio Berlusconi : La Lega porta via gli azzurri da Forza Italia ? Il partito di Silvio Berlusconi risponde così. Con un elenco di altrettanti amministratori pronti a iscriversi. 'Non c'è alcuna Opa da parte del ...

Rai - Salvini contro Berlusconi 'Spieghi agli italiani il no a Foa'. E attacca Forza Italia 'Vedo che preferisce allearsi con il Pd' : ROMA. Un Matteo Salvini aggressivo, soprattutto nei confronti di Forza Italia. Che sulla Rai va avanti sulla linea dura: il nome di Marcello Foa non si discute. Nessun passo indietro, anche se tra i ...

Forza Italia - fuga verso la Lega : chi sono i 'traditori' di Silvio Berlusconi : La fuga da Forza Italia verso la Lega si allarga. Dopo la rottura nel centrodestra sulla nomina di Marcello Foa in Rai , dicono fonti del Carroccio al Corriere della Sera 'è la volta buona'. Fino a ...