Berlusconi | Altra Italia non è nome nuovo partito né progetto

Berlusconi vara l'Altra Italia : "Il governo cadrà tra poco" : L'applauso più scrosciante accompagna le parole di Silvio Berlusconi, quando si avvicina alla fine del discorso: "Io sarò con voi in questa battaglia. Sarò in campo perché lo considero un dovere morale verso il mio Paese". Il leader di Forza Italia annuncia a parlamentari, eurodeputati ed amministratori locali riuniti in assemblea "un nuovo inizio, una nuova discesa in campo".Nell'auletta dei gruppi parlamentari della Camera a tutti viene ...