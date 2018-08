Berlusconi a Salvini | Torni il centrodestra organico

Bonus 80 euro : "Non lo aboliremo"/ Il paradosso di Salvini e Di Maio : difendere Renzi citando Berlusconi : 80 euro , Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini , il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:52:00 GMT)

Tav - Berlusconi : "Salvini sia coerente" : 19.22 "La Torino-Lione è un'opera proficua. Dobbiamo essere vicini alla Lega e chiedere che Salvini si comporti con coerenza rispetto alle idee del centrodestra. E noi dobbiamo essere vigili perché lo faccia". Così il leader di FI Berlusconi , in una telefonata al presidente dell'Europarlamento Tajani,in visita in Val di Susa. "Fermare la Tav è una sciocchezza enorme. Auspico che il governo cambi idea", ha detto Tajani."Sto con gli operai che ...

