«Belen | tutto bene o sei ubriaca?» Finisce a terra alla festa di Andrea Iannone

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - la crisi è finita. Il post per il compleanno : «Meriti tutto il meglio di tutto - già sai...» : E? ufficialmente finito il periodo di crisi fra Belen Rodriguiez e Andrea Iannone . Da tempo si parlava di periodo difficile nella coppia finché non è intervenuta la diretta...

“ Belen - che combini?!”. Notte brava a Ibiza. E i presenti fotografano tutto : È una Belen Rodriguez caliente quella che si sta godendo le ultime settimane di vacanza a Ibiza. Messi da parte gli impegni di lavoro – dopo la deludente parentesi di Balalaika e l’attesa dell’inizio della nuova stagione di Tu Si Que Vales – la showgirl argentina si sta godendo il sole di Ibiza. In compagnia della famiglia Rodriguez al gran completo e del ritrovato amore, Andrea Iannone, la bella Belen si diverte su ...

'Per lei farebbe di tutto. E lo fa'. Ecco di cosa è capace per Belen : , Continua a leggere dopo la foto, Foto su tutti i rotocalchi di cronaca rosa. Mentre sulle pagine del settimanale Spy è con Iannone: accende la scintilla con poche pose. Sulle pagine del settimanale ...

“Per lei farebbe di tutto - anche questo…”. Signori - ecco Iannone al servizio di Belen : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati ufficialmente insieme. La crisi è scacciata. A testimoniarlo ci sono degli scatti bollenti. Anticipati prima su Instagram nelle scorse ore, adesso arrivano direttamente in edicola grazie all’ultima edizione del settimanale Spy: il noto rotocalco di cronaca rosa , infatti, ha pubblicato delle foto bollenti del motociclista in compagnia della showgirl argentina. Per la coppia una gita a ...